Una mujer buscaba a su tía y la encontró calcinada en una bolsa en Pilar: sospechan de su novio

El hecho ocurrió el 1° de mayo por la noche. La pareja de la víctima fue detenida y será indagada en las próximas horas.

Un hecho paralizó a la localidad bonaerense de Pilar. Durante la noche del 1° de mayo, una joven buscaba a su tía tras no tener noticias de ella durante dos días yla encontró en una bolsa de consorcio. Sus huesos estaban totalmente calcinados y colocados al lado de la basura.

La víctima fue identificada como Claudia Sack, quien vivía en El Jilguero al 1100. Ella había dejado de responder los mensajes el 29 de mayo y desde entonces, su familia no supo nada más de ella, por lo que su sobrina se acercó a su domicilio a investigar.

Luego de llamar al 911 para hacer la denuncia, la Policía Bonaerense encontró los restos de la mujer de 65 años. La joven les contó a los uniformados quecuando llegó a la propiedad, se encontró con el novio de su tía, identificado como Franco Giménez, de 30 años, quien le aseguró que la mujer se “había ido a Córdoba”.

Según su testimonio, el hombre comenzó a correr visiblemente nervioso cuando la sobrina de Sack llamó a su celular e identificó que se encontraba en uno de los bolsillos de su pantalón, ya que empezó a sonar.

La fiscal María José Basiglio, de la UFI de Violencia de Género de Pilar, inició una causa por femicidioy dispuso tareas investigativas a la Sub DDI local. Por su parte, los vecinos de la víctima expresaron que no la veían “desde hace dos semanas” y que, pese a su edad, seguía trabajando limpiando edificios debido a que no cobraba ninguna jubilación.

Femicidio en Pilar: la Justicia sospecha del novio de la víctima

Luego de tomar declaración a la sobrina de Claudia Sack y a sus vecinos, la policía montó un operativo para encontrar a Giménez, el novio de la víctima, que era casi 35 años menor que ella.

El hombre fue capturado en la terminal de Retiro y se constató que fue denunciado en el año 2023 por resistencia a la autoridad tras agredir al personal de un Hospital. Además, en el año 2024 su ex pareja lo denunció por violencia doméstica, y en febrero de este año, su sobrina lo acusó de amenazas. Será indagado en las próximas horas.

Los investigadores de caso sostienen que el móvil del crimen habría sido económico, ya que creen que Giménez buscaba adueñarse de la casa de Claudia.