«No lo hubiera dejado solo»: Guillermo Coppola habló del final de Diego Maradona

El exrepresentante de Maradona recordó su vínculo con el ídolo, criticó a su entorno y lamentó la forma en que murió.

Guillermo Coppola, exrepresentante y amigo íntimo de Diego Maradona, habló en una entrevista radial sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol, su relación personal, el entorno que lo rodeaba y los momentos más duros que atravesó en vida. «Con Diego vivimos un gran amor», expresó, y agregó: «El bien más preciado era la pelota, y yo era la pelota de su vida. Su pierna izquierda, su vida, su todo».

En relación a los problemas de salud que Maradona enfrentó a lo largo de los años, Coppola recordó uno de los episodios más críticos. «En Punta del Este le salvaron la vida», señaló, en referencia a la internación de urgencia en el año 2000 por un cuadro de arritmia ventricular e hipertensión arterial. En ese momento, el exjugador estuvo al borde de la muerte, pero logró recuperarse.

Sin embargo, Coppola fue contundente al referirse a las circunstancias del fallecimiento del ídolo en 2020. Lamentó que lo hayan «dejado morir» y, aunque reconoció que «es feo hablar de lejos», se preguntó «dónde estaban» los que «decían quererlo». Consideró «terrible» la posibilidad de que haya agonizado durante horas, sin asistencia ni contención.

Finalmente, se refirió al dolor emocional que atravesaba Maradona, en especial por la distancia con sus hijas. «Sufría mucho, el no poder ver a sus hijas por las situaciones en las que se encontraba a veces», dijo. Y cerró con una reflexión personal cargada de afecto: «No lo hubiera dejado solo. Diego era difícil, pero no tonto. No se hubiera dejado morir».

Comentarios