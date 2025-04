Ataque en Bernal: una mujer se negó a darles comida a dos personas y le fracturaron la nariz con una piedra

Una joven fue brutalmente agredida por dos personas que viven en situación de calle luego de que ella se negara a darles comida. Los atacantes le tiraron un piedrazo que le cayó de lleno en la cara y le fracturó la nariz.

El feroz episodio ocurrió hace algunos días en la zona de la salida de emergencia de un supermercado, ubicado en la calle Falucho, entre Cerrito y Comandante Franco, de la localidad bonaerense de Bernal.

Micaela, la víctima, todavía tiene las marcas en la cara de la brutal agresión. Además, tuvieron que hacerle puntos en la cabeza por los cortes. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En diálogo con Arriba Argentinos (eltrece), la chica contó cómo fue la secuencia: “Estaban durmiendo en frente y me pidieron comida de mala manera, rompieron bolsas, salió un vecino diciéndoles que se vayan, pero como no les gustó se levantaron y empezaron a tirar piedras para el lado de mi casa”.

Fue en medio de esa situación cuando ella se llevó la peor parte. “Una me cayó a mí, directo en la cara, me fracturó la nariz y me hicieron puntos en la cabeza”, precisó.

El ataque quedó registrado por las cámaras de la zona y las imágenes son fieles al relato de la víctima: se ve a dos personas tirar piedras desde la vereda de enfrente hacia su casa.

Micaela asegura que “todos los días es la misma problemática” en la zona, debido a que allí hay una salida de emergencias del supermercado, que funciona como una suerte de habitáculo que resguarda del viento.

“No me molesta que estén ahí, sino que molestan a los vecinos porque son agresivos”, lamentó. “La policía los fue a buscar, hoy tengo identificado a uno porque lo subimos a redes, pero todavía no recibí noticias”, agregó.

Por otro lado, contó que ya realizó la denuncia y que están juntando firmas con los vecinos para que haya mayor iluminación en la zona y se cambie el lugar de la salida de emergencias.

Los vecinos, además, sostienen que no es la primera vez que sucede una situación así y que temen que sigan ocurriendo ante la falta de vigilancia policial.

