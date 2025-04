Así están hoy los octavos de final del Torneo Apertura 2025

Cerrada la fecha 14, son siete los equipos que ya están clasificados a la próxima instancia. Los detalles.

Tras el Superclásico y mientras aún debe cerrar la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, se van conformando los octavos de final, ya que si bien todavía quedan una jornada completa por disputarse, algunos equipos ya lograron el boleto a dicha instancia, mientras que otros tantos se encuentran encaminados o con expectativas de conseguirlo.

Hasta el momento, hay once equipos ya clasificados a los octavos: Boca, Huracán, Argentinos y Tigre por la Zona A; e Independiente, Rosario Central, San Lorenzo, River, Riestra, Lanús y Platense, por la Zona B.

De finalizar hoy el certamen, los ocho clasificados de la Zona A serían Boca, Argentinos, Huracán, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia, Estudiantes y Barracas Central; mientras que los de la Zona B, serían Rosario Central, Independiente (debe un partido), River, San Lorenzo, Lanús, Deportivo Riestra, Platense e Instituto.

De mantenerse las actuales posiciones, San Lorenzo y Racing jugarían el clásico en octavos de final; mientras que podría darse el Superclásico el «Millonario» y Boca recién en una hipotética final.

Aún quedan por disputarse las últimas tres jornadas, donde terminará de definirse el cuadro de playoffs. Vale recordar que los octavos de final se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado en la clasificación; mismo caso para los cuartos y las semifinales.

La final, en tanto, se disputará en cancha neutral, más precisamente en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así están hoy los cruces de octavos de final del Apertura 2025

Boca (1° Zona A) vs. Instituto (8° Zona B)

San Lorenzo (4° B) vs. Racing (5° A)

Independiente (2° B) vs. Estudiantes (7° A)

Huracán (3° A) vs. Lanús (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Barracas Central (8° A)

Tigre (4° A) vs. Riestra (5° B)

Argentinos Juniors (2° A) Platense (7° B)

River (3° B) vs. Independiente Rivadavia (6° A)

Comentarios