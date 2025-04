¿Qué va a pasar el 2 de mayo?: el Gobierno Nacional dio su veredicto

Después del feriado por el Día del Trabajador, surgieron dudas sobre qué pasará el viernes 2 de mayo. Finalmente, el Gobierno aclaró qué va a pasar el viernes 2 de mayo.

Luego de varios días de especulación, el Gobierno nacional confirmó el carácter del viernes 2 de mayo en el calendario oficial. A pesar de las distintas versiones que circularon, ya no quedan dudas: no se trata de un feriado nacional, sino de un «Día no laboralbe con fines turísticos».

El jueves 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha histórica y de alcance federal. Ese día no habrá actividad en la administración pública, bancos ni escuelas, como ocurre cada año. Sin embargo, el viernes siguiente generó confusión entre trabajadores y empleadores.

De acuerdo con la información difundida por organismos oficiales, el 2 de mayo está catalogado como un «día no laborable con fines turísticos». Esto significa que no tiene el mismo estatus que un feriado nacional, por lo que cada sector podrá definir si se trabaja o no.

En consecuencia, muchas instituciones públicas ya anticiparon su inactividad para ese viernes. Las entidades bancarias, la mayoría de las escuelas y varias reparticiones del Estado permanecerán cerradas, dando lugar a un fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes 5.

En el sector privado, la situación varía según cada empresa o rubro. Algunas compañías otorgarán el día como no laborable, mientras que otras mantendrán sus actividades normales, dependiendo de su política interna y necesidades operativas.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

El jueves 1 de mayo es feriado inamovible, pero si se trabaja el empleador deberá pagar el doble. El viernes 2 de mayo será un «día no laborable»; el empleador deberá decidir si el empleado trabaja, y paga como un día normal. Estos tipos de día se establecen con el objetivo de promover el turismo, para que se conformen los «feriados puente» que generan fines de semana largos.

si bien el viernes 2 de mayo no figura como feriado, las condiciones para un fin de semana largo están dadas, especialmente en el ámbito público. El Gobierno ya dejó asentada su postura y el panorama quedó despejado para empleadores y empleados.

Próximos feriados

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

25 de diciembre: Navidad.

