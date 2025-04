Argentina no activará crédito del Tesoro de EE.UU. salvo que falten dólares en el BCRA

El Gobierno argentino reconoció que no puede dar detalles sobre las negociaciones con Estados Unidos respecto a una posible asistencia financiera a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). «Los Estados Unidos no nos deja hablar del tema. La confidencialidad es parte del acuerdo», afirmaron desde Casa Rosada tras las declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, sobre la potencial ayuda al país en caso de «shock externo».

Es la misma postura adoptada por el oficialismo durante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 20.000 millones y en la comunicación sobre la reunión de febrero entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Desde el Ejecutivo admiten: «Nos dicen qué contar y qué no. No podemos comunicar nada distinto a lo que publiquen oficialmente ellos».

Puertas adentro, el Gobierno celebró las declaraciones de Bessent como una señal de respaldo, aunque aseguran que no tienen previsto solicitar ayuda del ESF en el corto plazo. En Balcarce 50 explican que la herramienta podría activarse rápidamente «con un llamado», en caso de que se produzca una fuerte caída en el ingreso de divisas por la soja o una retracción económica en Brasil, principal socio comercial de la Argentina.

En paralelo, el Gobierno desmintió que un posible acuerdo con Estados Unidos incluya la cancelación del swap de monedas por US$ 5000 millones con China, renovado recientemente por un año. Si bien mantienen firme la alianza con el país asiático, desde Nación señalan que cualquier cambio dependerá de una eventual oferta de canje de divisas por parte de la Reserva Federal estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el presidente Javier Milei, en las que se discutieron posibles instrumentos financieros y un marco de mayor cooperación bilateral. Una de las ideas que sigue en evaluación en Balcarce 50 es el reemplazo del swap chino por un mecanismo similar con respaldo estadounidense.

Además, el Gobierno argentino impulsa negociaciones con Washington para reducir aranceles y ampliar el comercio bilateral. Según fuentes oficiales, estas discusiones avanzan dentro del marco del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés), aunque todavía no se han cumplido todas las condiciones necesarias para su concreción.

