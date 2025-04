Escándalo en San Lorenzo: acusan al presidente de recibir coimas por un juvenil

Una investigación periodística desató un escándalo en San Lorenzo de Almagro. El presidente del club, Marcelo Moretti fue acusado de recibir dinero a cambio de fichar a un juvenil.

En ese contexto, ayer se conoció un video, captado por una cámara oculta, en el que el titular del club de Boedo recibía un fajo de dinero, de parte de la mamá de un jugador, para que el juvenil sea sumado al plantel, en mayo del año pasado.

El primer contacto telefónico entre la mujer y el jugador se dio de la siguiente manera:

– Madre del juvenil: «Los chicos me dijeron, o no sé quién, algo de 25.000 dólares».

– Moretti: «Si, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean… También es chocante decir yo, el presidente…»

– Madre del juvenil: «No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?»

– Moretti: «25 mil».

– Madre del juvenil: «Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?»

– Moretti: «Y la idea es que estén antes para yo…»

– Madre del juvenil: «Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo».

Tras el diálogo, la cámara oculta registró la reunión en la que participaron Moretti, la mamá del jugador y Francisco Sánchez, director de Estudios para el Desarrollo Nacional, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos.

Así, la secuencia revela el momento en el que el Presidente de San Lorenzo recibe un fajo de billetes en el que, de acuerdo a lo que trascendió, habría unos 25 mil dólares. Después de guardar el dinero, Moretti preguntó a la mujer acerca del chico.

Ante la viralización del video, se espera que en las próximas horas, el club emita un comunicado para explicar la situación.

Comentarios