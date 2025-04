Papa Francisco: mensaje del Obispo Hugo Nicolás Barbaro

Querido sacerdotes, religiosas, fieles, comunidad toda:

En medio de la gran alegría de la Pascua nos hemos despertado hoy con la tristísima noticia del

fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco. El Señor que es rico en misericordia habrá querido

que celebre la alegría de la Pascua gozando eternamente de Dios en el cielo.

Toda la semana es una Pascua, estamos en la “Octava de Pascua”, así lo prevé la Liturgia, para el

Papa Francisco será para siempre. Nos toca elevar oraciones, ofrecer la Santa Misa, y ganar

indulgencias pidiendo por su eterno descanso; pensamos que no los necesita, otros difuntos

aprovecharán.

Damos gracias a Dios por la vida del Papa, por su entrega generosa hasta el último momento, vivió

con la mirada puesta en Dios y al mismo tiempo en las necesidades de todas las personas y de todo

el mundo.

Este doloroso acontecimiento me encuentra partiendo hacia Roma para un Congreso al que fui

convocado. Dios mediante podré rezar ante sus restos. Con la certeza de que está en Dios pondré en

sus manos todas las cosas de nuestra diócesis, rezaré por cada uno, por cada una, por sus familias y

por todas las necesidades. Le pediré que consiga de Dios abundantes bendiciones para que todo sea

cada día un poquito más como Dios lo quiere para nuestra querida diócesis San Roque de

Presidencia Roque Sáenz Peña.

Extrañaré no estar para presidir las celebraciones por el Papa difunto, igual estamos Unidos en el

dolor mezclado con la paz de tener al Papa Francisco en el cielo. Unidos en la oración.

Que Dios los bendiga.

Presidencia Roque Sáenz Peña, lunes 21 de abril de 2025.

+Hugo Nicolás Barbaro

Obispo de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña

Chaco

