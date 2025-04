Una estudiante desapareció cuando viajaba en subte y cuatro días después la encontraron muerta en un garage

Bruna Oliveira da Silva, una estudiante de 28 años, desapareció cuando volvía en subte de la casa de su novio el domingo por la noche. Su cuerpo fue encontrado el jueves en un estacionamiento de San Pablo, en Brasil, con signos de agresión.

Al llegar a la estación Corinthians, la joven llamó a su madre para informarle que había perdido el colectivo y que su celular tenía poca batería. Su mamá le transfirió dinero para que pudiera volver en un auto.

La última conexión de Bruna en su celular fue a las 22:21, pero nunca llegó a casa. Sus padres denunciaron su desaparición a las autoridades a la mañana siguiente.

La búsqueda y el hallazgo

El cuerpo de Bruna fue encontrado el jueves en la Avenida Miguel Ignácio Curi de Vila Carmosina, en la Zona Este de San Pablo. Estaba vestida solo con ropa interior y presentaba marcas de agresión. La familia la identificó en el Instituto Médico Legal (IML) gracias a sus tatuajes.

Hasta el momento, no hay información sobre posibles sospechosos ni sobre la causa exacta de la muerte.

La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado afirmando que “las investigaciones están en marcha para esclarecer completamente los hechos”. La comunidad espera respuestas y justicia para Bruna, quien deja un hijo pequeño.

El dolor de la mamá de la estudiante

Bruna era mamá de un nene de 7 años. Estudió turismo en la USP y había vuelto a la universidad este semestre para comenzar una maestría.

En las redes sociales, se describía como alguien con “pasión y experiencia en crear experiencias de viaje inolvidables”. Durante su carrera profesional trabajó en diferentes agencias y otras empresas del sector turístico, indicó el sitio Terra.

En declaraciones a TV Globo, su mamá, Simone da Silva dijo que la joven era su inspiración. “Mi hija siempre luchó por el feminismo. Estaba totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Estudió esto y murió exactamente como más temía», sostuvo con dolor.

“Hoy entierro a mi princesa, mi mejor amiga, la persona con la que podía contar. La perdí. Se va la mitad de mí, o más de la mitad. ¿Cuándo volveré a sonreír? No lo sé”, continuó Simone.

El padre de la joven, Florisvaldo Araújo de Oliveira, dijo que su hija era “una niña gigante” y que “no tenía ningún mal [en su corazón]”. Cada vez que veía un perro o un gato abandonado en la calle, quería llevárselo a casa“, compartió.

“Bruna era mi mundo, mi vida, mi única hija, me dio tantos consejos […] Para mí ella nunca morirá. Donde quiera que esté, ella estará a mi lado, porque ella fue mi ángel guardián. Allá dondequiera que iba, ella me decía: sé sensato, no te metas en problemas”, contó.

