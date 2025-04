Fue a buscar a su mamá para el velorio del padre y la encontró muerta en un pozo

Una mujer de 77 años perdió la vida al caer dentro de un pozo ciego ubicado en el patio de su vivienda, en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió este sábado, en medio de una jornada ya atravesada por la tristeza: su esposo había fallecido un día antes y se preparaba el velorio.

El hallazgo fue realizado por su hijo, quien se acercó a buscarla porque no respondía los llamados y no llegaba al velorio de su marido. La vivienda se encuentra en la zona de diagonal 74 y boulevard 83. Al ingresar, notó que el piso del patio se había desplomado, y dentro del pozo encontró el cuerpo de su madre.

La víctima fue identificada como Alicia Esther Reina. La estructura que cubría el pozo tenía un metro de profundidad y no soportó el peso. El SAME acudió rápidamente al lugar, pero ya no quedaba nada por hacer: el cuerpo yacía sin signos vitales.

Por el momento, la principal hipótesis de los investigadores apunta a una muerte accidental. La Fiscalía N°12 del Departamento Judicial de La Plata tomó intervención y ordenó la autopsia correspondiente para confirmar las causas del deceso.

La Policía Científica también trabajó en el lugar, levantando pruebas para descartar otras posibilidades. Vecinos de la zona aseguraron que el pozo no contaba con señalización visible y que la estructura de su cobertura presentaba signos de deterioro desde hacía tiempo.

