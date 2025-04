FERRO CRUZÓ A CAPITANICH: “YA PUEDE PASAR A COBRAR SU ADELANTO DE AGUINALDO; NO MIENTA”

Ahí lo tienen al “vidente”, ahora ve el futuro pero no recuerda ese pasado de haber estallado al Chaco en mil pedazos. ¿Por qué está tan alterado Capitanich? ¿Alguien le puede avisar que ya está habilitado el adelanto de aguinaldo? Ah cierto que usted estaría cobrando por el Banco Provincia de Bs. As., solo viene los fines de semana al Chaco y no se entera de cómo se ordena la provincia-respondió Ferro.

“Capitanich MIENTE, cree que todos son como él, y durante años mintió a quienes también lo votaron. NO peligra el aguinaldo ni los sueldos de los empleados del sector público, solo se dedica a mentir; pero la gente ya no cree sus mentiras: de ser un desempleado sin casa, sin auto y sin trabajo a tener un super sueldo en el Banco Provincia de Buenos Aires y vacacionar en el exterior, como lo habría hecho cuando era gobernador utilizando el avión oficial para viajar de vacaciones a Panamá con sus hijas”- agregó Ferro.

CAPITANICH QUIERE INSTALAR EL MIEDO PARA QUE LO VOTEN

Además, el 1er candidato a diputado provincial de la lista “Chaco Puede + La Libertad Avanza” remarcó: “Se burló de todos los chaqueños y ahora quiere instalar el miedo para conseguir que lo voten.

Tampoco rindió cuenta de los fondos transferidos durante tantos años a sus socios piqueteros, el Chaco en el primer trimestre tuvo superávit por 83 mil millones, y si en el mes de febrero el resultado fue negativo, fue como consecuencia de la deuda que dejo él y su antecesor (Peppo) por unos 250 millones de dólares (aproximadamente unos 307 mil millones) que todos los Chaqueños debemos pagar por la irresponsabilidad en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos los chaqueños.

La gente ya no le cree y da manotazos de ahogado queriendo llevar intranquilidad, los chaqueños votaron un cambio, porque se cansaron de no poder circular por las calles, de que los piqueteros sean dueños de calles y rutas, alimentados por los recursos que el mismo transfería”.

Por último Ferro, reafirmó el compromiso de Orden y transparencia de la gestión de Leandro Zdero manifestando que “El medio aguinaldo ya está a disposición a través de anticipos que el Banco del Chaco otorga desde los primeros días de abril”.

