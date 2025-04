El mensaje del Papa Francisco en este Viernes Santo

El Sumo Pontífice compartió a través de su cuenta en X, algunas reflexiones sobre la jornada, ya que no participará del Vía Crucis tradicional, por su salud.

El Papa Francisco no estará presente el tradicional Vía Crucis de Semana Santa llevado a cabo en Roma, en el Viernes Santo, debido a su cuadro de salud, pero compartió las reflexiones escritas que se leerán en la celebración.

«La economía de Dios no mata, no descarta, no aplasta; es humilde, fiel a la tierra», aseveró en su mensaje.

«Tú eres, Jesús, el Señor de la alegría», indicó en el escrito hecho público, y agregó: «En ti todos nos encontramos y somos llevados a casa, como la única oveja que se había perdido. Deshumana es la economía en la que 99 valen más que uno. Sin embargo, hemos construido un mundo que funciona de ese modo; un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables. La ley de tu casa, economía divina, es otra, Señor. Volvernos a ti, que caes y te levantas, es un cambio de ruta y un cambio de paso. Conversión que devuelve alegría y nos lleva a casa».

«En el camino de la cruz nuestro rostro, como el tuyo, puede volverse finalmente resplandeciente y derramar bendiciones. Has grabado en nosotros la memoria, presentimiento de tu regreso, cuando nos reconocerás con la primera mirada, uno a uno», publicó Francisco en su cuenta de X, donde dejó un enlace con la reflexión completa.

