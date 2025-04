Buscan a Angelo Emanuel Miño: pescaba debajo del Puente Chaco-Corrientes y no volvió

El hombre de 34 años se encuentra desaparecido desde el jueves pasado. Según su pareja, la denunciante, le informaron que salió a pescar de noche con un compañero. Este volvió y la canoa fue recuperada, pero de Miño aún no se sabe nada.

Angelo Emanuel Miño de 34 años se encuentra desaparecido desde el jueves pasado. Según su pareja, Olga Beatriz Lopez, de 30 años, su concubino se fue a pescar a la zona del barrio San Pedro Pescador, debajo del Puente General Manuel Belgrano y no volvió.

El mismo es de tez morena, de 1,70 metros, ojos marrones, cabello enrulado negro, con calvicie en la parte de atras; posee un tatuaje grande en la zona del abdomen que va desde abajo del pecho hasta el ombligo del lado derecho.

DETALLES DEL HECHO

Según la denunciante, el jueves 17 a las 19 horas aproximadamente, envió un video al grupo de Whatsapp familiar, manifestando que regresaría a su domicilio pronto, y desde entonces, no pudieron volver a comunicarse con él.

Tras averiguaciones,expresó la misma que tomó conocimiento que su concubino habría estado trabajando con una persona de sexo masculino de nombre Sebastian Sena, quien se desempeña como»secretario de pesca» y es con quien coordinaba para vender los pescados. La mujer se pudo comunicar con Sena y este sostuvo: «Anoche salió a pescar con un vago y me contaron que pelearon, que lencho le pegó con un remo en el brazo. Ahora fui a mirar por la canoa y no estaba mi canoa que se llevó. Yo le pregunté al otro por Lencho y me dice que no sabe nada de él. A este hombre lo atendieron en la salita y ahora me estoy yendo a buscar mi canoa»

En esa misma declaración, dijo desconocer el nombre de la persona con quien habría estado su concubino pescando la última vez, tanto así la vestimenta con la que portaba su marido al momento de dirigirse a pescar.

La fiscalía de turno dispuso se active el protocolo de búsqueda en materia de desaparición de personas. La Comisaría Primera de Barranqueras está abocada a la investigación.

