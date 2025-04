Juicio contra los hermanos Kiczka: el fiscal Glinka pidió que se investigue por falso testimonio a Pedro Puerta y al padre de los acusados

El juicio por abuso sexual de menores que involucra al exdiputado puertista Germán Kivczka y su hermano Sebastián llega a su instancia decisiva, con una marcada expectativa en torno al veredicto. La audiencia final, que se llevará a cabo este miércoles, definirá si ambos hermanos enfrentan penas de hasta 15 años de prisión.

El juicio que conmociona a la política misionera y genera gran impacto social a nivel nacional llegó a su instancia final, con una marcada expectativa en torno al veredicto para los acusados, que se conocerá hoy: Germán Kiczka, quien era diputado provincial del partido puertista Activar al momento de los presuntos delitos, y su hermano Sebastián.

Ambos enfrentan cargos por tenencia, facilitación y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Adicionalmente, Sebastián Kiczka está denunciado por el abuso de una adolescente de 15 años en la localidad de Apóstoles. La posible pena para ambos imputados podría alcanzar los 15 años de prisión efectiva.

La última audiencia de este proceso judicial por pedofilia, según el cronograma establecido por el Tribunal Penal 1 de Posadas, a cargo del caso, se lleva a cabo desde luego de las 9, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia de Misiones.

En esta jornada decisiva, se presentan los alegatos y contraalegatos de las partes, se escuchará la última declaración de los imputados y, en caso de acuerdo entre los miembros del Tribunal, se dictará la sentencia.

Esta es la segunda audiencia de carácter público, habiendo sido la otra la inicial, ya que las diez restantes se realizaron a puertas cerradas, debido a la naturaleza de los delitos investigados, que involucran a menores de edad.

El Tribunal Penal 1 de Posadas está integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Martín Alejandro Rau, con la colaboración del fiscal adjunto Vladimir Glinka.

La defensa de Germán Kiczka está a cargo del abogado Gonzalo de Paula, mientras que Sebastián Kiczka es defendido por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga.

La Fiscalía confía en una pena ejemplificadora

La Fiscalía sostiene que, a lo largo de las diez audiencias previas, la gran cantidad de pruebas incriminatorias recolectadas durante la investigación, sumadas a los testimonios considerados esclarecedores y contundentes, demostraron fehacientemente la comisión de los delitos imputados a los hermanos Kiczka.

Como evidencia, se presentaron alrededor de 600 videos de abuso sexual infantil, algunos de ellos con víctimas de tan solo 2 y 3 años de edad, e incluso material de zoofilia, que fueron incautados de los dispositivos móviles y de almacenamiento pertenecientes a los hermanos.

Durante las audiencias también testificaron los peritos que analizaron el perfil psicológico de los Kiczka, quienes coincidieron en señalar que tanto el exdiputado como su hermano eran conscientes y comprendían la criminalidad de los actos que se les atribuyen.

Con todas estas pruebas y testimonios, los fiscales del caso esperan que la condena contra ambos se condenatoria y con una pena ejemplificadora, acorde a los aberrantes hechos que sustentan este juicio.

Los intentos de Sebastián para desvincular a Germán

Por su parte, la estrategia defensiva de los acusados se centró en intentar desacreditar algunas de las pruebas presentadas. En aquellos casos donde no pudieron objetar la evidencia, Sebastián Kiczka intentó asumir la plena responsabilidad, buscando desvincular a su hermano Germán.

Un ejemplo de esta estrategia se dio con el análisis de un pendrive y una notebook incautados en el domicilio de los Kiczka, que contenían cientos de videos de abuso sexual infantil. Inicialmente, Germán Kiczka declaró que el pendrive le había sido “plantado”, pero en la audiencia del lunes anterior reconoció que pertenecía a su padre.

Sebastián, por su parte, afirmó haber utilizado el dispositivo y descargado el material encontrado, argumentando una supuesta compulsión agravada por el consumo de alcohol y drogas. «Fue una noche larga y se me olvidó borrarlos, pero no sabía que ver ese tipo de videos era delito», declaró durante la ampliación de su testimonio el lunes pasado.

Este martes, en la penúltima jornada del juicio, Sebastián Kiczka volvió a ampliar su declaración, dando su versión en este caso de los motivos por los que supuestamente utilizaba la computadora de su hermano, en un nuevo intento por desligar a Germán Kiczka del caso.

En esta jornada también declaró por videoconferencia la perito psicológica del Poder Judicial Luisella Lorenzo, quien entrevistó a los imputados durante la etapa de instrucción de la causa. Lorenzo, licenciada en Psicología e integrante del equipo de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), ratificó las pericias realizadas a los acusados.

“La psicóloga fue realmente implacable, no hubo ni una sola pregunta de la defensa que sea capaz de desestabilizar su discurso en la casi hora y media que fue interrogada”, destacó el fiscal adjunto Glinka, quien al igual que Rau, confía en una sentencia condenatoria y una pena acorde a la gravedad de los aberrantes delitos imputados a los Kiczka.

La condición de prófugo de Kiczka y su relación con Pedro Puerta

Un factor agravante en los hechos juzgados es la situación de prófugo en la que se encontró el entonces legislador provincial Germán Kiczka. Tras emitirse una orden de detención en su contra, se ocultó en un camping de la localidad correntina de Loreto, donde días después fue arrestado gracias a la información proporcionada por un vecino, tras la recompensa ofrecida por el Gobierno de Misiones para quien aportara datos que permitieran localizarlo.

Tras su detención, Kiczka fue expulsado de la Cámara de Representantes de Misiones por la unanimidad de sus miembros, con la excepción de su amigo y mentor político, el también legislador provincial Pedro Puerta, quien no asistió a esa sesión y desde entonces no volvió a la Legislatura misionera.

Pedro Puerta fue citado a declarar como testigo en este juicio contra su amigo y su hermano, pero se negó a hacerlo de forma presencial, amparándose en sus fueros como legislador, por lo que presentó sus respuestas por escrito.

En dicho documento, Puerta -hijo de Federico Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones y empleador de Germán Kiczka en su empresa tabacalera familiar- aseguró que solo mantenía una relación política con el ahora exdiputado y negó cualquier vínculo de amistad, a pesar de las numerosas evidencias y testimonios que señalan lo contrario.

Pedro Puerta también admitió estar al tanto en su momento de la fuga de su “delfín” político y mencionó que el día de su detención en Corrientes, él se encontraba en Buenos Aires participando en una actividad de Juntos por el Cambio, coalición a la que pertenece su partido Activar, junto a María Eugenia Vidal.

“Pedro Puerta debería estar preso”

Puerta se encuentra en el centro de la atención mediática no solo por su relación política y de amistad con Germán Kiczka, sino también por sus propias declaraciones en un programa de streaming que compartía con él en Apóstoles.

En ese espacio, el hijo del exgobernador afirmó haber utilizado burundanga en el mate de personas con las que deseaba tener relaciones sexuales sin su consentimiento, en un contexto de risas y felicitaciones por parte del exdiputado acusado de pedofilia.

Esas afirmaciones también incurren en la comisión de un delito, según coincidueron en señalar varios especialistas, entre ellos el reconocido abogado Mauricio D’Alessandro, quien afirmó que Pedro Puerta debería estar preso.

Tras el escándalo desatado por las acusaciones contra los Kiczka y la polémica generada por sus declaraciones en el streaming, que según especialistas también debería acarrearle una pena de cárcel, Pedro Puerta no solo dejó de asistir a la Legislatura, sino que también redujo drásticamente sus apariciones públicas. Las repercusiones del escándalo afectaron significativamente a su partido, Activar, al que Puerta no inscribió y, por lo tanto, no participará en las elecciones provinciales del próximo 8 de junio en Misiones.

