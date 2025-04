En el 2031 «no me ven más el pelo, me voy al campo con mi perro»

El presidente Javier Milei aseguró que no permanecerá en la política una vez cumplido su eventual segundo mandato, en 2031. «¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro», afirmó durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal Neura Media.

Fantino lo elogió por su postura: «Eso te diferencia de la clase política. No es que vos creés en 40 años en política». A lo que Milei respondió con firmeza: «No, no, no, no, no».

El mandatario fue tajante: «2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera».

«Te vas al ostracismo», resumió Fantino. Milei asintió y reafirmó su idea de un retiro definitivo de la vida pública, en línea con su discurso de «casta» contra la clase política tradicional. El Presidente ya ha comentado en la intimidad su deseo de concluir su proyecto político en un máximo de ocho años.

Suba de precios

Luego Fantino planteó: «Y si algún hijo de puta te empieza a subir precios con el dólar hoy que subió, te clava precio a $1.200, después no te lo bajan más». Ante eso, Milei replicó con su habitual estilo directo.

«Los precios determinan los costos, y no los costos los que determinan los precios», sostuvo Milei, y al advertir sobre la posible reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria, agregó: «Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación».

Así ilustrar la lógica de precios basada en escasez y preferencia, el mandatario señaló: «¿Cuánto vale esta botella en el medio del desierto del Sahara, con 40 grados?». Fantino respondió: «Por esa botella te doy todo. Porque por esa botella voy a vivir».

