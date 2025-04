El Gobierno espera hoy el desembolso del FMI tras el levantamiento del cepo

Tras la reciente liberación del cepo cambiario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó el primer desembolso del nuevo acuerdo con la Argentina por un total de US$ 20.000 millones. El giro inicial, que representa el 60% del programa, será de US$ 12.000 millones y se transferirá este martes.

Este monto se destaca por ser inusualmente alto en comparación con otros acuerdos firmados por el organismo a nivel global. Según explicó el propio FMI, la decisión se sustenta en las necesidades de la balanza de pagos del país tras el levantamiento del cepo y en el objetivo de avanzar hacia un régimen de mayor flexibilidad cambiaria.

Como parte del cronograma acordado, el Fondo enviará en junio un segundo desembolso de US$ 2000 millones, mientras que otros US$ 1000 millones deberían llegar antes de fin de año, aunque aún no hay fecha confirmada por el Ministerio de Economía.

El nuevo acuerdo con el FMI forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para estabilizar el frente financiero. En este contexto, los fondos líquidos permitirán al Ministerio de Economía recomprar Letras Intransferibles en poder del Banco Central, con el fin de sanear su balance y fortalecer las reservas internacionales.

Además del apoyo del FMI, la Argentina contará con financiamiento clave de otros organismos multilaterales. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron programas por US$ 12.000 millones y US$ 10.000 millones, respectivamente. De ese total, se prevé que en 2025 ingresen US$ 6100 millones en concepto de liquidez:

US$ 1500 millones de forma inmediata,

US$ 2100 millones en los próximos 60 días,

y US$ 2500 millones a lo largo del año, según el cumplimiento de metas acordadas.

METAS TRIMESTRALES DE RESERVAS PARA 2025

El acuerdo con el FMI establece además metas monetarias específicas para evaluar el desempeño del programa económico. El seguimiento se realizará a través de dos variables clave: reservas internacionales netas (RIN) y activos internos netos (AIN), en función de la base monetaria proyectada por el Banco Central.

Las metas de reservas netas fijadas para cada trimestre de 2025, en comparación con diciembre de 2024, son las siguientes:

31 de marzo: -4.900 millones de dólares

13 de junio: -500 millones de dólares

30 de septiembre: -600 millones de dólares

31 de diciembre: +4.000 millones de dólares

Comentarios