Alrededor de 20 mil personas visitaron la Expo Viví La Termal

Con balance positivo, la comisión directiva de la Cámara de Comercio cerró la 3ra edición de la Expo Vivi la Termal el domingo por la noche con una importante afluencia de público durante las tres noches.

«El balance para nosotros es sumamente positivo de las tres noches, con una muy buena cantidad de público, a pesar del amago de la lluvia el día sábado, la gente igual se hizo presente, además se conto con la presencia del Gobernador de la Provincia Leandro Zdero y el intendente de la ciudad Bruno Cipolini», dijo el secretario de la Cámara de Comercio Martin Sobol.

Se dieron a conocer los ganadores de los premios anunciados y el domingo antes del cierre se produjo el sorteo del auto 0 km cuya ganadora fue Lorena Fernández y la última motocicleta para Lourdes Pereyra.

Dijo Sobol que «para este tipo de eventos siempre hay cosas buenas y otras que nos salieron bien, pero vamos a seguir mejorando, hay cosas que funcionaron en la primera y en la segunda edición, y en esta no funcionaron, pero bueno, como uno siempre dice, lo que funciona no se cambia, así que seguiremos mejorando».

Martín Sobol calculó que aproximadamente alrededor de 20 mil personas aproximadamente visitaron la expo durante las tres noches, «es una percepción, pero no un certeza, pero la verdad es que un pleno total», sostuvo.

En cuanto a los expositores, que fueron más de 90 también quedaron conformes con esta edición, «sobre todo aquellos que recorren otras exposiciones a nivel país, dijeron que la convocatoria fue importante, había expositores en el sector interno y externos del predio y quedaron muy conformes por todo el movimiento que hubo durante las tres noches ya que muchos de ellos pudieron no solo mostrar sus productos sino que también vendieron».

Un párrafo aparte tuvo la grilla de artistas durante las tres noches con artistas locales y provinciales y con la presencia de escuelas de danzas y el ballet de la Federación de Colectividades que abría el escenario con sus bailes cada noche.

