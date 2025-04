Adiós al cepo: el dólar arranca su juego entre $1.000 y $1.400 y el mercado tiembla

Con una nueva banda de flotación entre $1.000 y $1.400, el dólar comenzará a operar sin restricciones desde este lunes. Analistas esperan una devaluación mínima del 15% y temen por el impacto en la inflación.

Este lunes marca el inicio de una etapa inédita en el sistema cambiario argentino. El cepo que rigió durante años quedó fuera de juego y el dólar comienza a moverse con libertad, dentro de una banda que va de los $1.000 a los $1.400 . En la city porteña, operadores y analistas aguardan con tensión lo que pueda pasar en las primeras horas del día, mientras se especula con una devaluación del peso que rondaría el 15% como mínimo.

La señal política la dio el ministro de Economía, Luis Caputo, quien el viernes anticipó dos decisiones de alto impacto: por un lado, un nuevo acuerdo con el FMI que promete el ingreso de u$s20.000 millones; por otro, la eliminación del cepo cambiario a partir de este lunes. Desde entonces, bancos y operadores trabajaron sin descanso para ajustar sistemas y reglamentos a esta nueva lógica de libre flotación condicionada.

Los pronósticos no son alentadores para el corto plazo. El viernes, el dólar mayorista cerró en $1.078, pero todo indica que hoy podría saltar directamente a la zona de los $1.300. La brecha con los paralelos se achicaría, pero el reacomodamiento también promete un sacudón de precios internos. «No es una devaluación», insistió Caputo, pero el mercado piensa distinto.

El Banco Central, mientras tanto, dejó en claro que intervendrá solo si se produce una volatilidad extrema, incluso si la cotización se aleja de los límites de la banda. No habrá esterilización cuando compre divisas, ya que esas operaciones se interpretarán como señales de confianza en el peso. La flotación será libre, pero con el ojo del BCRA siempre abierto.

Desde el sector privado, las proyecciones van en línea con esa cautela. El economista Martín Kalos estimó que el dólar podría estabilizarse cerca de los $1.400, aunque no descartó un descenso si se incrementa la oferta de divisas por parte del agro o del propio Fondo Monetario. La dinámica internacional también juega un papel clave, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos aún sin resolución.

Otros analistas, como Federico Glustein, prevén una fuerte demanda en los primeros días, con operaciones que podrían mover entre u$s1.500 y u$s2.000 millones. Esa presión inicial podría forzar una subida más brusca del tipo de cambio. En ese caso, el traslado a precios sería inevitable y abril cerraría con una inflación superior al 5%, golpeando nuevamente el poder adquisitivo.

Gustavo Ber, en cambio, aportó una mirada más optimista. Cree que el dólar podría abrir entre $1.250 y $1.300 y luego retroceder levemente si los exportadores aceleran la liquidación de divisas. No obstante, Mario Redrado advirtió que los precios internacionales no incentivan a vender demasiado, por lo que la oferta sería limitada. En ese escenario, la banda de flotación parece amplia, pero no garantiza estabilidad en el horizonte inmediato.

