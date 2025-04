Santa Fe abre el calendario electoral: LLA mide su fuerza y Pullaro busca habilitar una reelección

Este domingo 13 de abril se eligen convencionales constituyentes para reformar la Constitución. Además, en algunas localidades se realizarán las PASO para cargos municipales y comunales.

Los libertarios no esperan una gran elección, pero hay expectativas por si pueden acceder al podio. El caso es que el propio gobernador Maximiliano Pullaro es candidato a convencional. Y no será el único postulante de peso, ya que todas las fuerzas políticas van con sus nombres más conocidos. En el fondo, lo que se juega es simple: si el gobernador puede o no buscar la reelección.

La Constitución actual no permite la reelección para el cargo de gobernador y vice, mientras que lo avala de manera indefinida para los diputados y senadores. En efecto, varios de ellos hace décadas que ocupan una banca en la Legislatura.

Ahora, se busca poner un freno a los legisladores y habilitar el segundo mandato al Ejecutivo. Con la reforma, el gobierno busca establecer el límite de una reelección para todos. Es decir, nadie podrá ocupar el mismo puesto por más de ocho años

