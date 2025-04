Imputaron a tres policías por presunto cohecho

Un transportista salteño denunció que, el pasado sábado 29 de marzo, cargó en Bandera, Santiago del Estero, 37 mil kilogramos de trigo y que el viernes 4 de abril, a las 14:30 horas, policías lo frenaron para pedirle coimas en dólares.

El chofer se encontraba en cercanías de Taco Pozo, llegando al límite con Salta, cuando lo detuvieron en un control policial agentes de la caminera de Charata, acompañados por dos policías más. Los uniformados le solicitaron la documentación para circular y el conductor les entregó la carta de porte de carga, que según los oficiales presentaba irregularidades.

Tras esta situación, uno de los policías le preguntó cómo quería arreglar, que avise antes, que consulte. Es así que el hombre solicitó un tiempo para hablar con la dueña de la carga. Luego lo hicieron estacionar en la banquina, pero pasados unos minutos le manifestaron que

iban a secuestrar el camión y el trigo.

El chofer pidió que no le incauten el vehículo y los agentes respondieron que no llegaría a juntar el dinero solicitado, señalando que desde un principio estaba llorando. El sujeto consultó cuánto querían y el personal policial respondió mil dólares. Sin embargo, el camionero no contaba con ese monto, solo tenía 400 dólares, y le dijeron que les entregara ese dinero, aunque era poco. Finalmente, entregó 500 dólares, es decir, cinco billetes de 100. Luego pidió prestado el restante porque recibió más amenazas. «Ojo con el teléfono, que no grabe, cuidado con lo que haces porque manejo toda la zona: Charata, Taco Pozo, Río Muerto y Gancedo», expresaron los coimeros.

El chofer tuvo que irse en un segundo camión de un amigo hasta la localidad salteña de Las Lajitas para conseguir el total de los dólares y, horas más tarde, regresó a Taco Pozo. Allí se encontró con que el camión estaba en la Comisaría local.

Tras consultar al magistrado en turno, el fiscal César Collado ordenó que se recepcionara el testimonio de los efectivos policiales y que fueran notificados de su imputación en libertad por «supuesto cohecho».

Diario Chaco

Comentarios