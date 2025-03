Una mujer llevó a vacunar a su bebé a una salita y denunció que le dejaron la aguja clavada en la pierna

Sucedió en un centro de salud de Florencio Varela. Desde el municipio iniciaron un sumario administrativo para apartar preventivamente al enfermero que le aplicó las dosis, mientras se investiga si hubo mala praxis.

Un enfermero de una salita de Florencio Varela está siendo investigado luego de que una madre lo denunciara por presunta mala praxis. Según su testimonio, llevó a su hijo de cuatro meses a vacunar, y al llegar a casa descubrió que le había dejado la aguja clavada en la pierna.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el Centro de Salud CAPS “Las Malvinas”, en Gobernador Costa, donde el enfermero le aplicó las segundas dosis de Neumococo, Poliomielitis, Quíntuple pentavalente y Rotavirus. Sin embargo, cuando la madre llegó a su casa, notó algo extraño y ahí comenzó el calvario.

“Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer”, contó Karen, angustiada.

La mujer mostró cómo quedó la pierna de su hijo, visiblemente hinchada, con la aguja llena de sangre pegada a la venda. La madre teme que haya entrado alguna bacteria que pueda afectar a su hijo, que sigue internado en el Hospital Mi Pueblo.

Preocupada, volvió a la salita para buscar respuestas. “Cuando fui a reclamar, el enfermero ya no estaba. Me atendió otro trabajador, quien me explicó cómo debía ser el protocolo y me dijo que las agujas son estériles y tienen fecha de vencimiento. También me pidieron que deje una queja en un libro. Ni ellos podían creer lo que había pasado. Dejé mi queja, pero no me quedé tranquila y llamé a la policía”, explicó.

La policía intervino rápidamente, y un oficial habló con el enfermero, quien admitió que la mujer “lo agarró a tiempo”. A pesar de que inicialmente le dijeron a Karen que no era necesario hacer la denuncia y que debía ir directamente a la Municipalidad, al día siguiente un patrullero fue hasta su casa y le pidieron que fuera a la comisaría.

Además de la mamá del bebé, la directora de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, Soledad Asteggiano, también presentó la denuncia para investigar el caso. Sin embargo, la mujer sospecha que las autoridades actuaron rápido para evitar problemas. “La llamaron a ella para que hiciera la denuncia primero, y con eso se protegieron”, afirmó.

