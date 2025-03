Milagros y Ángel: los bebés que fueron declarados muertos y que volvieron a la vida

Dos historias separadas por más de una década y miles de kilómetros conmocionaron a la opinión pública argentina. Los casos de Luz Milagros en Chaco y de Ángel en Santa Cruz tienen en común el milagro de la vida después de la muerte.

Dos historias separadas por más de una década y miles de kilómetros conmocionaron a la opinión pública argentina. Los casos de Luz Milagros en Chaco y de Ángel en Santa Cruz tienen en común el milagro de la vida después de la muerte. Sin embargo, ambos relatos también exponen el sufrimiento de familias que buscan justicia y respuestas.

EL CASO DE ÁNGEL: UN MILAGRO EN SANTA CRUZ

El pasado martes, Maira y Brian, padres jóvenes de Las Heras, Santa Cruz, vivieron el día más contradictorio de sus vidas. Tras un parto prematuro de 28 semanas en el baño del hospital local, su bebé Ángel fue declarado muerto horas después de nacer. Pero el destino tenía otros planes: cuando sus abuelas y su bisabuela materna fueron a despedirse del pequeño en la morgue, se encontraron con una escena impensada: el corazón de Ángel aún latía.

«Lo sacaron de la morgue, estaba solito y respirando. Estuvo dos horas ahí», relató Paula, una de las abuelas. Hoy, el bebé lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Caleta Olivia. Sin embargo, la alegría del milagro se mezcla con la indignación por una atención médica plagada de irregularidades.

LUZ MILAGROS: EL MILAGRO QUE MARCÓ A CHACO

Retrocediendo al año 2012, en el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, otro hecho similar conmocionó al país. Luz Milagros nació prematura con solo 800 gramos y fue declarada muerta minutos después del parto. Su madre, Analía Boutet, pidió despedirse de ella horas más tarde y encontró a su bebé con vida dentro de un pequeño ataúd en la morgue.

«Me arrodillé y solo atiné a preguntar: ‘¿Por qué mi bebé se mueve?’», recordó Analía. Luz Milagros se convirtió en un símbolo de resistencia y de las fallas en el sistema de salud. Luchó durante más de un año en condiciones de salud críticas y finalmente falleció en 2013. Su familia inició acciones legales que aún esperan una sentencia definitiva.

EL ÁMBITO LEGAL

En el caso de Ángel, los padres denunciaron que los síntomas iniciales de Maira fueron minimizados. Algo similar ocurrió con Analía, quien relató que desde su ingreso al Hospital Perrando fue tratada como si ya hubiera perdido a su bebé.

Las dos historias comparten la lucha de las familias por justicia y por asegurar que estos hechos no se repitan. «Si me dieran todo el dinero del mundo, lo cambiaría por no haber vivido esto», expresó Analía Boutet en referencia a la tragedia que marcó su vida.

