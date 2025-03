Panamá eliminó a Estados Unidos de la Nations League: lo festejó con Thierry Herny

El tanto, que significó la histórica clasificación de los centroamericanos a la final del torneo, desató una celebración eufórica. Todos los jugadores se sumaron al festejo con el exatacante francés, mientras que Clint Dempsey, ídolo del fútbol estadounidense, miraba la escena sorprendido.

Luego del partido, el exdelantero francés explicó lo ocurrido: “Waterman me dijo ‘eres mi ídolo’ y, sinceramente, no supe cómo reaccionar”, comentó entre risas. Más tarde, el propio futbolista panameño explicó su decisión: “Anoche me preguntaron quién era el ídolo de mi infancia y dije que Thierry Henry. Cuando hice el gol y lo vi ahí, supe que tenía que ir a saludarlo”.

El triunfo de Panamá marcó un hito en su historia futbolística y lo llevó a la final, donde enfrentará a México en busca del título. En tanto, Estados Unidos deberá conformarse con disputar el tercer puesto ante Canadá.

Tras la eliminación, Mauricio Pochettino se mostró visiblemente molesto con sus jugadores y dejó un mensaje contundente sobre su rendimiento en el torneo. Ahora todo se definirá entre México y Panamá, mientras que EEUU tendrá que conformarse con enfrentar a Canadá por el tercer puesto.