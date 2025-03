Un juez federal intimó a Vialidad Nacional a reparar de inmediato un tramo de la ruta 11 en Santa Fe

«Agotamos las vías administrativas, viajamos a Vialidad un montón de veces, presentamos proyectos en el Senado de la Nación, en la provincia, hicimos reuniones con instituciones, actividades sobre la ruta, muchísimas cosas para que realmente el Gobierno nacional, no hablo solamente del gobierno de Milei, desde los Kirchner a hasta ahora. Con el abandono permanente, el problema se fue agravando y profundizando y ahora está en un estado realmente muy peligroso», remarca el ex intendente de Avellaneda (Santa Fe), donde está la planta de Vicentín.

Scarpin remarca que tanto la Ruta 11 como las nacionales 33 y 34 la solución es el peaje. «Nosotros tuvimos en su momento peaje y funcionaba. Pero hay que tener voluntad política de sentarse a dialogar y armar un peaje que sea eficiente y el Estado ni siquiera tiene que poner un peso. Yo no voté a Milei, estoy de acuerdo con el déficit cero pero no estamos hablando de una obra pública, de hacer una autovía sino de un mantenimiento, tapar pozos».

En la inauguración de Expoagro, el gobernador radical Maximiliano Pullaro le reclamó al Gobierno que se haga cargo o la ceda a la administración provincial. «Esperamos que se haga responsable de las obras mas importantes. Pero pedimos algo más simple, y es que desmalecen, iluminen y tapen los pozos de las rutas nacionales y, si no, que las cedan a la provincia», remarcó, después haber mantenido 13 reuniones con Nación por las rutas.

«Entendemos el momento de la Argentina pero tampoco se puede abandonar el tema de las rutas porque hay un riesgo de vida permanente», resume Scarpin y en ese mismo sentido se expresó el juez federal Aldo Alurralde, que le puso un plazo a Vialidad para encarar las obras.

El juez le impuso a Vialidad Nacional «la obligación de reparar por sí o por terceros la Ruta Nacional N° 11 en el tramo indicado que se corresponde con los límites de los departamentos Vera, San Javier y General Obligado».

Pero además, el juez le pone como límite para terminar los trabajos es el 28 de abril y le pide a Vialidad los nombres de los funcionarios a cargo de tomar decisiones sobre ese tramo de la ruta, para posibles sanciones.

Ya hay presentaciones similares en Venado Tuerto, también Santa Fe y en Vaqueros, Salta, para la instalación de un puente. Después de dar lugar al amparo, el juez federal Aldo Alurralde respondió las preguntas del diario Clarín.

-¿Qué lo llevó a dictar ese fallo?

-Nosotros tenemos constatación notarial que se hizo sobre el estado de deterioro de la ruta 11. Además es un hecho de público y notorio, diariamente se han hecho pública queja sobre el estado de la Ruta 11, sobre todo en el tramo que corresponde a la jurisdicción territorial del juzgado Federal de Reconquista. Y la propia Dirección Nacional de Vialidad admite el estado calamitoso de la Ruta Nacional 11. De hecho, hay un informe de 2019. Quiero aclarar que la ruta se deterioró en el último año, ni es atribuible a este Gobierno, sino que es algo que ya viene en un deterioro progresivo, en donde no se ha intervenido para repararla.

-¿El plan de obras arrancó en 2022 y se paró?

-Hay un plan de obras que estaba y nunca se culminó. Ahora una contratación con una empresa tercerizada. Pero hoy por hoy todavía hay tramos muy importantes de la ruta en donde es eh peligrosa la circulación. El Estado por un lado no puede estar realizando campañas de seguridad vial cuando la ruta, por el otro lado, no está en condición. En la misma contratación notarial surge que para esquivar un bache usted tiene que ir a la mano contraria, lo cual es muy peligroso.

-En su dictamen le da un plazo Vialidad para terminar las obras. ¿Qué pasa si no la cumplen?

-La orden judicial está dada. Lo que hemos pedido es que nos informe quiénes son los responsables respecto del cumplimiento y mantenimiento de las obras de la ruta. La Dirección Nacional de Vialidad es una institución, un organismo de Estado en donde hay personas detrás, funcionarios que tendrán y deberán asumir las responsabilidades. Eso lo verá en su caso la fiscalía si corresponde. Ellos apelaron la medida, está en grado de apelación a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, pero la apelación no tiene efecto suspensivo del decisorio judicial.

-Si hay un accidente en ese tramo de la ruta después de esta cautelar que tiene lugar, ¿se puede agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos?

-No directamente, pero se puede se puede generar responsabilidad en el caso de incumplimiento de esta orden judicial independientemente que exista o no un accidente. En los casos de accidentes en la ruta hay muchos factores. Nosotros no podemos decir inmediatamente si es por el estado de la ruta. Eso se verá en un juicio civil en el fuero provincial.