Cristina Kirchner cargó contra el Gobierno por el accionar policial en la marcha de los jubilados

La expresidenta de la Nación Cristina Kirchner salió a criticar son dureza al Gobierno por el accionar de la Policía en la marcha de los jubilados del miércoles pasado, en el Congreso.

«Mandaron a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo», afirmó, en referencia al operativo durante la movilización que terminó con violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

A través de las redes sociales, la titular del PJ expresó: «Che Milei… ¡lo tuyo, cada vez peor! y este viernes, la verdad, batiste récords… el viernes por la mañana en Expoagro intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías ‘caranchear’ con la tragedia sacándote ‘una foto linda’».

En esa línea, agregó: «Lástima que, cuando decías eso, tenías a (el diputado de La Libertad Avanza) José Luis Espert sentado a la derecha, tu candidato a diputado en la Provincia para las próximas elecciones, que fue el primero en ‘caranchear’ sacándose una foto mirando el mapa de Bahía con cara de preocupado».

Por otro lado, cuestionó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «Y de la que tenías sentada a tu izquierda, mejor ni hablar… tu ministra de Seguridad… ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista… en realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano. ¿Me querés decir cómo podés hablar de casta política con esa gente sentada a tu diestra y siniestra y a continuación gritar: ¡Viva la libertad carajo!?».

Así, Cristina Kirchner le hizo fuertes críticas al accionar de la Policía en la marcha de los jubilados, con acusaciones de mandar a «apalear viejos y fusilar a un fotógrafo que aún lucha por su vida; por el solo hecho de manifestarse los primeros y ejercer su profesión el segundo».

Además, la expresidenta le hizo fuertes acusaciones al Presidente: «Al mismo tiempo que, a las trompadas, hacías levantar la sesión de la Cámara de Diputados porque te iban a sacar las facultades delegadas».

«¿En serio tenemos que creerte que a vos te gusta la libertad? ¿En serio que la libertad avanza en Argentina?… daaaale, dejá de mentir Milei… Ya se te nota mucho», concluyó.

