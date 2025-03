UN MÉDICO FUE GOLPEADO POR UN HOMBRE QUE RECLAMABA QUE ATENDIERAN A SU MUJER

Leandro Giordana, un médico que trabaja hace 4 años en el Hospital Eva Perón de Santa Fe, recibió una brutal golpiza por parte del familiar de una paciente: “Me pegó dos rodillazos en la cara”, contó. Por el ataque, la atención estuvo suspendida durante dos días.

El violento episodio ocurrió el lunes en la ciudad de Granadero Baigorria, cuando una mujer en silla de ruedas llegó a la sala de espera “llorando, atravesando una crisis de angustia”, indicó.

Estaba acompañada por su pareja, un hombre de unos 40 años que exigía que la atiendan. “Nuestra guardia siempre está abarrotada de gente, nos ingresaba una ambulancia con una paciente de unos 80 años con luxación de cadera y teníamos otro paciente con cáncer adentro”, explicó.

Tras chequear que la paciente no corriera riesgo de vida, los médicos le solicitaron que aguardara. La pareja no aceptó esta directiva y comenzó a insultar. Tras algunos intercambios, el hombre fingió tener vómitos y convulsiones. Fue atendido y luego agredió al médico: “Me pegó varios golpes y después cuando me tiró hacia abajo, me pegó dos rodillazos en la cara. Cuando me incorporo, me ahorcó de atrás. La Policía y mi compañero de guardia intentaron reducirlo, pero estuvo más o menos 20 segundos golpeándome”.

El agresor estuvo detenido durante algunas horas, mientras desde el Eva Perón realizaron la denuncia luego del ataque.

