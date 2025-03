Leandro Zdero: “Quiero abrazar un futuro mejor para los chaqueños, voy a trabajar y la historia juzgará”

Alianza con LLA: “No es posible volver atrás”

El Gobernador también habló detalle sobre el acuerdo al que arribó con La Libertad Avanza, como dirigente de la Unión Cívica Radical, para conformar el Frente Electoral Chaco Puede.

“Siempre las alianzas y ponerse de acuerdo cuesta, en todos los frentes políticos; algunos ni siquiera se ponen de acuerdo”, afirmó.

“Nosotros entendimos que teníamos que aprovechar esta vuelta de página en la provincia porque necesitamos no volver atrás. No tenemos que volver atrás. Entonces, tenemos que tratar de tender puentes en la coincidencia, decir hacia dónde queremos ir y que eso no sea un retroceso para los chaqueños. Frente a las conquistas de este tiempo, no es posible volver atrás”, aseguró.

“Yo no quiero ser esa provincia que solo se conforme con los fondos que nos corresponden por la coparticipación. Quiero pensar que la provincia tiene la capacidad de producir y que la gente sea jefe de su propio esfuerzo, que nos acompañe en este cambio para que Chaco no sea estigmatizado solo por la pobreza”, sostuvo el mandatario y reforzó: “Nosotros vamos a producir. podemos ser como cualquier provincia argentina. tenemos la posibilidad de ser chaqueños dignos. Con el campo nos jugó una mala pasada el tiempo. Pero estoy seguro que con esa matriz nosotros nos abrimos al mundo por inversiones”.

Chaco Puede: “Quiero abrazar un futuro mejor para los chaqueños”

Consultado por el nombre otorgado al Frente, Chaco Puede, slogan ligado a la última dictadura militar en la provincia, Zdero afirmó: “Yo estoy convencido que Chaco Puede. Y me despojo de esa cuestión si fue de la dictadura o proceso militar o lo que fuera. Yo no me quedo ni me ato en el tiempo. Estoy convencido que los chaqueños podemos, pero quiero ese impulso que salgamos de esa cuestión conformista de ser pobres por naturaleza, porque nos corresponde ser pobres. No. Tenemos la capacidad y el empuje para salir adelante”.

“A mí mis viejos y mis abuelos me enseñaron que, con laburo, con esfuerzo, con insistencia y perseverancia se sale adelante. Yo quería transmitir eso y no encontraba un mensaje más fuerte y poderoso que el que podemos, que vos podés y que Chaco puede”, manifestó el Gobernador y continuó: “Recuerdo que mi abuelo me decía ´vamos chango que se puede´. Era superarte en la escuela, en el deporte”.

“No me quiero detener en esas cosas. Para mí fue un proceso de la Argentina que no me gustó, claramente tengo mis diferencias. Pero no me van a atar en eso porque mi historia y mi convicción no me atan a eso. No puedo vivir del pasado en las cosas que pueden doler. por el contrario, quiero abrazar un futuro mejor para los chaqueños, yo voy a trabajar y la historia juzgará”, acentuó.

Aclarado lo del slogan, el mandatario aseguró que en el frente Chaco puede “estamos todos los que nos animamos a refundar esta idea de provincia que incluye a todos. Yo surgí con una idea distinta que era Sumar, el espacio donde comenzamos a construir con militantes de diferentes sectores políticos”.

“Unimos a un montón de gente de diferentes extracciones políticas. Y dijimos vamos todos juntos. La gente es más práctica. Así que primero fue Somos Chaco y después Somos Todos. Y nos aliamos con La Libertad Avanza que tiene su sello propio e hicimos esto”, relató.

“A veces hay que aplicar políticas claras, darle certidumbre a la gente y no ver quién suma más sellitos porque eso cansa y aburre a la gente. La gente está realmente muy harta de todas esas cosas”, sostuvo.

Consultado si la alianza llega hasta octubre, afirmó: “Nosotros creemos que sí, hemos trabajado para que esto vaya hasta octubre. Esto significa el respeto y la construcción”.

“Yo soy sincero, quiero a cada uno de los integrantes de la provincia le vaya ben porque le va a ir bien a los vecinos de esa localidad. Como quiero que, a los gobernadores, independientemente del signo político, les vaya bien y que al Presidente le vaya bien”, manifestó.

“esto tiene que ver con una construcción fuerte que se tiene que consolidar fundamentalmente para que en el Chaco no volvamos a pasar lo que pasamos. Fue muy doloroso”, acentuó.

Ciudad TV