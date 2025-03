La Justicia ordenó una pericia psicológica para Fabiola Yañez

Esta medida se da en el marco de la causa iniciada por el expresidente Alberto Fernández donde acusa a la ex primera dama de prohibir o dificultar su vínculo con el hijo de ambos, Francisco Fernández. La defensa se opondrá a la medida.

El ex presidente lleva una causa contra su ex pareja por la tenencia del hijo de ambos.

En un nuevo episodio del escándalo entre el ex presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, la Justicia ordenó que se le realice una pericia psicológica para la ex primera dama, en el marco de la causa donde el ex presidente la acusa de prohibir o dificultar su vínculo con el hijo de ambos, Francisco Fernández. La defensa se opuso a la medida y solicitó que el juez se declare incompetente.

La medida fue ordenada por el juez Christian Brandoni Nonell, quien solicitó que se realice de manera virtual el próximo viernes. El objetivo de la pericia es determinar el grado de salud mental de la exprimera dama, quien vive en España. En la solicitud presentada previamente, el expresidente también pidió que su expareja entregue su teléfono para que sea peritado.

La abogada de Yañez presentó un recurso de apelación en el que solicitó que el juez se declare incompetente y remita la causa a la Justicia de Madrid, dado que es donde vive el hijo de la pareja. En el escrito presentado, Mariana Gallego se opuso a la realización de las pericias psicológica «sobre todo por la forma improcedente, incompetente e ilegítima en las que las mismas se fundan y ordenan», y aseguró que se trata de una «clara violación a la intimidad» de la exprimera dama.

En este expediente declararon los custodios que tuvo Yañez, que hablaron sobre las salidas nocturnas de la ex primera dama, y de episodios en que la vieron en estado de ebriedad. El exmandatario quiere que se determine si la madre de su hijo está o no en condiciones de garantizar el cuidado del menor.

El 6 de enero se le prohibió a la exprimera dama contactar al expresidente por 90 días, por ningún motivo que no esté estrictamente vinculado al hijo de ambos. La resolución del juez dispuso que a partir de la notificación a Yañez la ex primera dama no tenga «ningún tipo de conversación» con el expresidente, «por sí o por interpósita persona, con excepción aquello que haga sobre la patria potestad del hijo en común».

