Hallaron sin vida al actor Gene Hackman, a su esposa y a su mascota

El actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, de 63, fueron encontrados muertos en su casa de Nuevo México.

La terrible noticia la informaron las autoridades policiales de Nuevo México que también confirmaron que están analizando las extrañas circunstancias en torno al caso. La mascota de la pareja también fue encontrada sin vida.

El sheriff del condado, Adan Mendoza, aseguró que la investigación sobre la muerte “está activa”, aunque no dio precisiones sobre las causas que provocaron la tragedia.

De acuerdo a lo que citó el medio Santa Fe New Mexican, que tuvo la primicia, los investigadores llegaron a la propiedad de Hackman el miércoles por la tarde, antes de que se hubieran identificado los cuerpos del actor y su esposa.

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar por muerte, esperando la aprobación de una orden de allanamiento. Quiero asegurar a la comunidad y al vecindario que no hay peligro inmediato para nadie”, aseguró el sheriff, minutos antes de certificar que era Hackman y la esposa quienes habían muerto.

Hackman que se había mudado a la zona de Santa Fe en la década de 1980, se había casado con Arakawa en 1991, con quien no tuvo descendencia. Con su primera esposa, Fay Maltese, tuvo tres hijos, Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Ann.

Quién era Gene Hackman, una de las últimas grandes leyendas de Hollywood

Gene Hackman había nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. Su participación como Buck Barrow en Bonnie & Clyde (1967) le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, momento en el que despegó su carrera.

En 1971, después de una segunda nominación como mejor actor de reparto (I Never Sang for my Father, 1970) obtuvo el Oscar como Mejor Actor por su actuación como el detective Jimmy “Popeye” Doyle en la película Contacto en Francia, uno de sus grandes roles.

A partir de allí, todo fue en ascenso: en los tres años siguientes filmó 10 películas, desde La aventura del Poseidón hasta La conversación, una pieza maestra de Francis Ford Coppola. Hizo comedias como Los excéntricos Tenenbaums, dramas como Mississippi en llamas y hasta se puso en la piel del mítico villano Lex Luthor en Superman.

En los años 90 fue el perverso sheriff “Little” Bill Daggett en Los imperdonables, el western dirigido por Clint Eastwood, otro papel clave en su vida: le significó su segundo Oscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto.

En 2004 decidió retirarse de la actuación, con 74 años, para dedicarse a la literatura. Hizo tres novelas de ficción histórica junto al arqueólogo Daniel Lenihan y luego publicó por su cuenta dos más, Payback at Morning Peak, y un policial, Pursuit.

