Tragedia en el Último Primer Día en Entre Ríos: le explotó un mortero en la mano y debieron amputársela

Un adolescente de 16 años sufrió la amputación de su mano izquierda luego de que le explotara un mortero durante los festejos del Último Primer Día (UPD) de clases en la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, y todo quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales.

El joven y sus compañeros caminaron hasta la Plaza San Martín, a 20 cuadras de la costanera, y llegaron a la Escuela Normal alrededor de las 3:20. «Este adolescente sube a una de las rejas de la institución educativa y se desconoce si alguien le da el mortero ya encendido o lo enciende él, pero la pirotecnia le explota en la mano», señaló.

Según determinó la investigación, el grupo había tomado la bolsa con pirotecnia de una vivienda particular. Se presume que el joven no sabía que se trataba de un mortero o no estaba consciente de su peligrosidad. «Esos productos son para usar sobre el piso y alejarse varios metros. Él lo tenía en la mano», indicó Tello.

Por la gravedad de las heridas, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Salaverry, donde los médicos confirmaron la lesión y tuvieron que amputarle la mano. La Policía busca determinar cómo accedió el grupo al mortero ya que, según una ordenanza municipal, está prohibida la venta de pirotecnia a menores.