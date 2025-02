Tensión en la marcha por el asesinato de Kim en La Plata: vecinos intentaron entrar por la fuerza a la Municipalidad

La marcha por el crimen de Kim Anura Gómez, la niña de 7 años asesinada este martes por la noche durante un robo en la zona de Altos de San Lorenzo, se descontroló al llegar a la Municipalidad de La Plata este miércoles por la tarde. Hubo incidentes y la gente destruyó parte de la fachada del edificio. Ahora, los vecinos se movilizaron hacia la Gobernación. Frente a las rejas, gritaron: “Hijos de puta” y “asesinos”.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que “la familia de la víctima no estaba detrás de la convocatoria”. Incluso, a las 19 comenzaba la despedida de los restos de la niña asesinada y hubo una columna de vecinos que quiso acompañar a los padres de Kim en el velatorio.

El reclamo para pedir justicia por el crimen de Kim, que tiene a dos adolescentes de 14 y 17 años detenidos, comenzó a las 17, en el cruce de las calles 28 y 84 de la capital bonaerense.

Desde ahí los manifestantes se movilizaron hacia la Plaza Moreno, en el corazón de La Plata. En ese lugar colocaron velas, en conmemoración a la pequeña víctima de un nuevo hecho de inseguridad.

La gente llevó carteles reclamando Justicia. A diferencia de otras protestas, en esta oportunidad se pudo observar una gran cantidad de niños junto a sus padres.

Luego del encendido de velas, la gente dio una vuelta a la plaza y avanzó hacia la Municipalidad platense, que está ubicada justo enfrente, sobre la calle 12. Allí comenzaron los disturbios: rompieron vidrios y se produjeron destrozos.

Tras los incidentes, la movilización siguió camino hacia la Gobernación. La gente que iba en motos era la encargada de encabezar la columna de gente y cortar las calles para que la marcha avance.

Poco después de las 19, los vecinos llegaron al edificio de la Gobernación. A diferencia de lo que pasó frente a la Municipalidad de La Plata, la gente se plantó frente a la reja a los gritos: “Hijos de puta”, “asesinos” y el “qué se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Incluso, había gente con cacerolas y las bocinas no paraban de sonar.

“Seguridad, a mí no me interesa una plaza linda donde no hay seguridad y matan a los chicos todos los días. Es básico”, dijo una de las manifestantes ante la prensa.

“Pagar con la sangre de una criatura es demasiado, le están pidiendo demasiado al pueblo. Por eso digo basta”, se sinceró una de las vecinas que anoche, mientras los policías buscaban a los asesinos de Kim, ella tenía el helicóptero de la Policía Bonaerense sobrevolando sobre su casa. Y concluyó: “Yo trabajo, no soy delincuente. Los platenses decimos basta, no queremos que sea Rosario. Hasta acá”.

