La reacción del cuñado de uno de los detenidos por el crimen de la nena: “Se tienen que morir en la cárcel”

En medio de la conmoción que vive La Plata por la muerte de Kim, la nena que perdió la vida en medio de un violento robo, habló el cuñado de uno de los ladrones. El joven se disculpó con la familia de la víctima, pidió que se haga justicia y manifestó: “Se tienen que morir dentro de la cárcel”.

En declaraciones radiales, Franco Chamorro, lamentó la dramática situación que están viviendo los padres de la pequeña Kim Gómez, que murió luego de caer del vehículo que dos delincuentes de 17 y 14 años le habían robado minutos antes a su mamá.

Tras ello, el cuñado del sospechoso de 17 años reveló que fue el propio padre quien lo entregó a la Policía. “Si ellos hicieron mal las cosas la van a tener que pagar”, expresó Chamorro en diálogo con Mercedes Ninci para Radio Mitre.

“Pedimos la pena de muerte para los dos. Él tiene una sobrina de 5 años, ¿pensó en esa criatura con lo que hizo? Y sin necesidad, porque el padre le da todo, nunca le hizo faltar nada y así le pagó“, lamentó el hombre.

En el mismo sentido, agregó que el acusado ayudaba al padre en la ferretería familiar, pero que “trabajaba cuando le convenía”. “Con lo que hicieron, por buen camino no van”, sumó.

Con respecto al fallecimiento de Kim, Chamorro sostuvo: “No tienen perdón de Dios. Hay que pensar en la familia que se quedó sin su hija, no me gustaría estar viviendo este trágico momento. Si se tienen que morir adentro de la cárcel, que se mueran”.

Sumado a ello, también dijo estar de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y mencionó que en ese barrio, Altos de San Lorenzo, hay mucha inseguridad. “La mayoría delinque, de 14 años para arriba salen a robar aprovechando que son chicos, porque saben que si se mandan una c…, salen”, remarcó.

En el mismo contexto, resaltó que su cuñado no sabe usar armas y que “salía a robar a cara rota”. “Si le salía, le salía”, sostuvo, aunque aclaró que nunca pensó que iba a hacer una cosa así. “Destruyó a una familia”, lamentó el hombre.

“Nunca le dieron malos consejos, malos hábitos. Si eligió el camino que eligió, creo que es por la junta. Mi pareja todo el tiempo lo aconsejaba, somos personas que nos levantamos todos los días a laburar, nos ganamos el peso día a día, porque con plata limpia uno tiene futuro”, dijo y contó que mientras él trabaja como albañil, su esposa atiende la ferretería familiar.

“Que paguen lo que tengan que pagar porque a esa familia nadie va a devolverle la criatura que le arrebataron”, sostuvo y concluyó: “Ayer estuve desde el minuto cero del accidente, no llegue a ver a la madre, pero me hubiese gustado poder darle un abrazo. Espero que tengan en cuenta que voy a estar, también mi familia, yo les pido perdón por más de que no tenga nada que ver”.

