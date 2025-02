Corrientes: crueldad animal: un hombre baleó a una cachorra que jugaba con dos niñas

La perrita Mía, de un año, jugaba con las pequeñas de nueve y cuatro años cuando ingresó a un campo y recibió un disparo. «Hoy fue ella, pero la bala podría haber ido a las nenas», denunció la madre de una de ellas.

Un brutal episodio de violencia sacudió a la ciudad de Mercedes, donde un hombre disparó y mató a una cachorra llamada Mía, que pertenecía a dos niñas de nueve y cuatro años . El hecho ocurrió cuando las pequeñas jugaban con su mascota cerca del campo del agresor. El hombre argumentó que el animal había atacado a sus ovejas, pero la familia de las niñas desmintió esa versión y denunció la crueldad del acto.

Yésica Sisi, madre de una de las niñas y tía de la otra, relató lo ocurrido. «Yo estaba en casa y Mía conmigo. Las nenas salen a jugar y van hasta la tranquera de este hombre. En ese momento, veo que la perra estaba acostada en mi casa y le digo que vaya afuera. Ella va y juega con ellas, pero luego me llaman diciendo que Mía entró al campo», explicó. Minutos después, su sobrina volvió llorando y le dijo que le habían disparado a la perrita.

«Me acerco a la tranquera y veo que la perra viene despacito hasta que se cae. Salto la tranquera, la busco y veo un charco de sangre. Ahí se murió. Fue un susto enorme por las nenas que estaban ahí. Hoy fue Mía, pero la bala podría haber sido para ellas», lamentó Yésica. Además, cuestionó la reacción del agresor: «Por qué no vino a hablarme, por qué no me dijo algo. No hubo tiempo de nada, mató nomás».

El impacto emocional en las niñas fue devastador. «Mi hija llora y se pregunta por qué la mataron, porque solo estaba jugando con ella. Mi sobrina busca en Google por qué matan a los perritos», contó.

La familia de Mia exige justicia y el caso reavivó el debate sobre el maltrato animal y la necesidad de sanciones más duras para quienes cometen este tipo de actos de violencia. «Este hombre no tuvo ningún tipo de compasión y sabemos que tiene la mala costumbre de matar a los animales que se acercan a su campo», finalizó Yésica.

