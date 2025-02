Corrientes: Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por la mega estafa de Generación Zoe

El Tribunal de Goya, Corrientes, condenó a Leonardo Nelson Cositorto a 12 años de prisión tras hallarlo culpable como jefe de una asociación ilícita y coautor del delito de estafa en el caso de la presunta megaestafa de Generación Zoe.

En el mismo fallo, fueron sentenciados Miguel Ángel Etchegaray (8 años), Maximiliano Javier Batista (8 años) como miembros de la asociación ilícita y coautores de estafa. En cuanto a Camelino se resolvió que quede en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya. En contraste, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron absueltos.

Este es el primer juicio contra Cositorto, quien enfrenta múltiples causas en distintas provincias por maniobras similares. Durante el proceso, intentó llegar a un acuerdo económico con las víctimas, pero la Fiscalía rechazó la propuesta.

En paralelo, en otra causa vinculada, dos imputados que estaban detenidos en Córdoba, Norman Próspero y Silvana Abellonio, fueron liberados debido a la expiración del plazo máximo de prisión preventiva, fijado en tres años por el Código Penal.

Generación Zoe: ¿negocio o estafa piramidal?

En esta causa, que juzga a Cositorto por estafas en Corrientes, hay un total de 98 denunciantes. Según los magistrados. En el juicio se presentaron 166 testigos de la querella, además de la fiscalía y la defensa.

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, fue detenido en 2022 en República Dominicana por personal de Interpol y la policía local. Durante casi 30 años, lideró esquemas piramidales en diversas empresas y rubros, que eventualmente terminaban en la quiebra. En los últimos años, ingresó al club de fútbol Deportivo Español de Buenos Aires, lo que le permitió expandir su imagen y llegar a un público más amplio.

Cositorto, de 52 años, se presenta como ministro de un culto, lo que derivó en la creación de la iglesia AVIVA ZOE, parte de la organización. Según su relato, el holding ZOE tenía presencia en 17 países, mantenía 65 oficinas activas y contaba con 85.000 miembros, aunque estaba inscripto en la AFIP como monotributista clase A.

El supuesto modelo de negocio de Generación Zoe prometía membresías inteligentes, donde los inversores podían ver, a través de una plataforma personal, los intereses generados en tres años de formación. Según Cositorto, el negocio no era una estafa: «Es mentira que sea una estafa. Una persona que estafa se va. Nosotros abrimos 79 sucursales y no tenemos un modelo piramidal porque esa clase de modelos no duran más que seis meses o un año. Están buscando voltearnos», afirmó.

Sin embargo, la organización está acusada de llevar adelante un esquema Ponzi, basado en convencer a nuevos participantes de entregar ahorros y atraer nuevos inversores a cambio de promesas de altos beneficios.

Generación Zoe promocionaba una criptomoneda llamada Zoe Cash, que sufrió una caída del 97% en su valor en pocos meses en 2022, y aseguraba un retorno de entre 7,5% y 10% mensual, o hasta 120% anual en dólares, además de invertir en fútbol, gastronomía, metaverso y NFT.

