El gobierno provincial llama a los gremios docentes a una reunión la próxima semana

El gobierno provincial anunció la convocatoria a una reunión a los gremios docentes del Chaco.

El encuentro está previsto para el día viernes 28 de febrero a las 14, en el salón Obligado de Casa de Gobierno. Estarán presentes autoridades del Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología; del Ministerio de Hacienda y Finanzas; la Subsecretaría de Trabajo y el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez.

El inicio del ciclo lectivo 2025 está previsto para el 5 de marzo, en este contexto los sindicatos docentes comenzaron a reunirse para definir los próximos pasos en su reclamo por la discusión de la pauta salarial del año. Algunos gremios, como ATECH, convocaron a una asamblea provincial y solicitaron la convocatoria de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. En la misma línea, Federación Sitech prepara un documento con el mismo pedido y advirtió sobre posibles medidas de fuerza si no se abre la discusión salarial.

Ante esta situación, en comunicación con Diario Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff , aseguró que el gobierno está «trabajando para que el docente tenga el aumento y para que el sueldo no pierda valor». Además, aclaró que «nunca se dejó de escuchar las demandas del sector» y enfatizó que «nunca desde que ingresó Zdero se dejó de acompañar con el aumento del salario».

La ministra defendió la política de incrementos salariales: «Cada pauta salarial es aumento, quiere decir que pasa el tiempo, que son los tres meses –cláusula gatillo–, se mira y, por sobre la inflación, se han ido dando los aumentos. No me pueden decir que no discutimos la pauta salarial».

Afirmó, también, que las respuestas al sector «están y se van a seguir respetando» y destacó: «Cuando voy al Consejo Federal, llevo siempre lo que hacemos y cómo lo hacemos. No hay una vez en que las provincias no me pregunten cómo hace el gobernador para mantener este aumento a los docentes».

