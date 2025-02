El dramático relato del nene al que le robaron cuando llegaba a festejar su cumpleaños en Morón: «No puedo salir a jugar a la calle»

Tras el violento robo que sufrió cuando llegaba junto a su familia al salón de fiestas para celebrar su cumpleaños, Lolo, el nene de 9 años que fue víctima de dos motochorros, pidió más seguridad. “No puedo salir a la calle a jugar con mis amigos”, dijo en diálogo con TN.

El dramático episodio ocurrió este fin de semana sobre la calle Grito de Alcorta al 1800, en la localidad bonaerense de Morón. La brutal secuencia quedó registrada por las cámaras de la zona.

Luego de la violenta escena, la familia habló con TN y contó cómo vivió la situación. “El primer pedido que les hice fue para que no nos hicieran nada y después vinieron la impotencia y la bronca porque me di cuenta de que el que se estaba subiendo al auto no estaba armado”, explicó Natalia, una de las víctimas y mamá del nene, sobre su reacción ante el robo.

Es que la mujer, apenas el delincuente agarró las llaves del auto y se subió, abrió una de las puertas traseras y comenzó a insultarlo. “Yo ya había visto que Lolo había entrado al salón y la bronca surgió luego, pero no me di cuenta de lo que hacía”, aclaró.

Por otro lado, lamentó que a causa de la inseguridad tengan que extremar las medidas de precaución. “No podemos descansar, es un protocolo de seguridad que tenés que hacer para salir: ver que no haya nadie a los costados, que las puertas abran rápido, si hay gente dar una vuelta manzana”, cuestionó.

También explicó que los ladrones se llevaron la billetera de su marido junto con el dinero, además del auto, las llaves de su casa, documentos y tarjetas de crédito y débito. También les robaron todo lo que tenían para festejar el cumpleaños que finalmente se canceló.

“Ya es el tercer auto que me roban”, lamentó Natalia, que pese al mal momento que vivieron con su familia, confirmó que igualmente le van a festejar el cumpleaños al nene dentro de unas semanas.

Lolo, por su parte, quedó muy enojado por la situación. “¿A vos te gusta que te roben? No, entonces tampoco tenés que robarle las cosas a la gente“, manifestó.

Además, reclamó por mayor seguridad en la zona: “No puedo jugar con mis amigos, quiero salir a la calle y no puedo”, concluyó.

