Pampa del Indio: Un ciudadano ganó los $500.000.000 de la Poceada

El apostador jugó en la agencia N° 738 con los números 01, 26, 37, 49 y el 77.

El vecino afortunado realizó la jugada el pasado 4 de diciembre.

La Quiniela Poceada de Lotería Chaqueña, la nave insignia del ente regulador de juegos, ofreció éste sábado un pozo de $500 millones, una cifra récord que no tiene antecedentes. Había que acertar cinco de diez números, a diferencia de otros juegos de azar no hay posibilidades de no fallar en lo que se eligió previamente



