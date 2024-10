«No me contactó nadie»: Gago negó haber sido llamado para ser DT de Boca

En los últimos días, el nombre de Fernando Gago resonó en el mundo Boca, ya que sería el director técnico que reemplazaría a Diego Martínez. Sin embargo, el entrenador de 38 años afirmó que nadie se contactó con él.

Gago, que actualmente dirige a Chivas de Guadalajara, se refirió al tema en la previa del encuentro de su equipo ante Atlas. «Lo voy a aclarar: yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo», expresó.

Luego agregó: «No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo porque se generó algo muy fuerte y no ha pasado. Ni conmigo ni con mi entorno». Esto sucede en el marco de una situación complicada que atraviesa Boca, sin DT, sin buenos resultados y sin rumbo. Habrá que esperar hasta el próximo lunes, ya que que el joven entrenador arribaría a Argentina ese día.

En la previa a esta declaración, se hablaba de que la actual dirigencia Xeneize le habría ofrecido un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha en la que termina el mandato del actual presidente de la institución de la Ribera, Juan Román Riquelme.

