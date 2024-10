Una jugadora saenzpeñense fue preseleccionada para el Master Hockey de la región NEA

Silvia Ruiz Díaz, jugadora de hockey sobre césped del Club Aprendices de Sáenz Peña, fue seleccionada en los últimos días para la concentración de hockey Masters de la región NEA. Esta concentración se llevará a cabo en la ciudad de Corrientes del 10 al 14 de octubre. «Esta noticia me llena de emoción, de orgullo, de ganas de seguir aprendiendo en el hockey, porque comencé con este deporte hace muy poco. Es una noticia muy linda, no me la esperaba», dijo Ruiz Díaz.

En esta línea, explicó que se trata de una preselección que se hace en la región del NEA. «Esta es la primera convocatoria que vamos a tener nosotras, todas las chicas; nos vamos a conocer y vamos a entrenar juntas hasta fin de año», expresó.

Ruiz Díaz aseguró que, cuando recibió la noticia, fue muy emocionante. «Fue una linda noticia no solo para mí, sino también para mis amigas, para mis compañeras, porque todas hacemos mucho esfuerzo para participar en los torneos, para viajar, para poder ir y participar. Es todo un sacrificio, así que estoy re emocionada, contenta, y ellas también».

Luego, contó que su elección por este deporte primero fue motivada por la necesidad de hacer alguna actividad física y «luego una se va entusiasmando, se va enganchando y vas queriendo avanzar. Ves que hay más competencia, ves otro nivel, y eso te entusiasma, te motiva a seguir aprendiendo y creciendo».

Por último, animó a otras mujeres de su edad, mayores de 40, a que «se animen, que no tengan miedo, que nunca es tarde, que hay categorías para gente grande que yo tampoco sabía que existían. Nunca es tarde», aseguró.

