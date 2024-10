Una nena fue atacada por cuatro perros mientras merendaba con un grupo de amigos en un parque de Salta

Una nena de 11 años estaba merendando con sus amigos en la zona de una represa cuando cuatro perros la atacaron brutalmente y le provocaron graves heridas. Producto del brutal episodio, debió ser operada y permanece hospitalizada.

Todo sucedió este sábado por la tarde en el Parque de la Salud de la localidad de Rosario de Lerma, en Salta. En aquel momento, debido al día primaveral, había mucha gente paseando en la zona.

Eliana Montaño, la mamá de la menor, contó cómo fue el brutal episodio: “Cuando los chicos estaban regresando, los perros se lanzaron directamente a atacarlos. Eran cuatro, y aunque ellos comenzaron a correr asustados, a mi hija la alcanzaron. Uno de ellos la mordió en la parte de los glúteos y en la espalda”, describió en diálogo con El Tribuno.

Ante esta situación, el papá de la nena se acercó rápidamente al lugar y la trasladó de inmediato al hospital Corbalán. Allí, la derivaron al Hospital Materno Infantil donde fue intervenida quirúrgicamente. “Las mordeduras fueron muy profundas, al punto que mi hija tuvo desprendimiento de piel”, precisó la madre, quien aseguró que la familia presentará la denuncia correspondiente una vez que la pequeña reciba el alta médica.

“Mi niña está en recuperación. Le están dando calmantes porque aún siente los dolores de la cirugía. Poco a poco está mejorando”, añadió.

Por otro lado, le agradeció a un vecino de la zona que acudió rápidamente a ayudarlos cuando escuchó los gritos de los chicos. “Si no hubiera sido por él, no sé en qué terminaba todo este ataque. Mi hija me contó que eran perros grandes, tipo mestizos, muy agresivos, porque fueron directo a atacar a los chicos, donde estaba mi pequeña”, explicó Montaño.

Según consignaron los medios locales, esta no es la primera vez que ocurren este tipo de ataques en la zona. El 16 de agosto dos mujeres estaban paseando cuando fueron atacadas por esta misma jauría que salió de un predio cercano a la represa del lugar, en las inmediaciones del Parque de La Salud. Las víctimas fueron salvadas por un vecino que debió usar un palo y un machete para frenar el ataque.

El área donde ocurrió todo se encuentra en fincas tabacaleras, cuyas tranqueras suelen permanecer abiertas, lo que facilita el acceso de personas que buscan atravesar el campo para comunicarse entre los distintos barrios. La represa de ingreso y sus inmediaciones son puntos muy concurridos, ya que se ubican cerca del popular parque, donde muchos vecinos realizan caminatas y actividades deportivas al aire libre.

En la parte trasera, donde se encuentran perros, no existe ningún cerco ni alambrado que delimite claramente la zona privada de la pública, indicaron.

