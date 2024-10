Honcheruk: «El gobierno presiona sin entender el riesgo de un endeudamiento en dólares para la Provincia»

El presidente del Interbloque del Frente Chaqueño, Atlanto Honcheruk, se refirió al tratamiento del proyecto de la Emergencia Energética e Hídrica que pasó a cuarto intermedio para este lunes. Anticipó que concurrirá a la reunión convocada mañana por el Poder Ejecutivo, aunque consideró parcial la convocatoria, al excluirse de la invitación a otros bloques políticos.

Honcheruk dijo: «El gobierno presiona sin entender el riesgo de un endeudamiento en dólares para la Provincia que puede poner en peligro la cadena de pagos, la atención a los sectores productivos y del trabajo y la asistencia a los sectores más vulnerables».

«Si bien, en el caso de nuestro Frente, están integrados al Interbloque, es saludable democráticamente que se escuchen las voces de todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura, como los diputados Nicolás Slimel, Rodolfo Schwartz, Teresa Cubells y Juan José Bergia, mencionando solo los que integran nuestro Interbloque», detalló Honcheruk.

«Institucionalmente es positivo que mantenga el Poder Ejecutivo un diálogo con los intendentes. Tenemos voluntad de escuchar todas las sugerencias y la determinación sobre el proyecto de Ley surgirá del análisis que se realice en nuestro Interbloque, con una posición consensuada mayoritariamente», afirmó el presidente del Interbloque del Frente Chaqueño. Imposición para un peligroso endeudamiento «Diálogo no es imposición. Esperamos razonabilidad de parte del Poder Ejecutivo chaqueño, que entienda que endeudar en dólares a la provincia es sumamente riesgoso y nos puede llevar a situaciones peligrosas. No se puede pensar en este contexto económico en esa posibilidad y menos con los nuevos indicadores de pobreza que, con mucho dolor, conocimos en estos días», sostuvo.

«Estamos hablando -indicó- de que puede peligrar la cadena de pagos salariales de la Administración pública, la necesaria atención que se debe brindar a los sectores productivos y del trabajo, aglutinados en diferentes organizaciones como Federación Económica y todas las vinculadas al quehacer productivo del Chaco como así también la asistencia a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo».

«Este debate requiere tiempo y análisis para evitar el endeudamiento de dólares como primera medida. A las apuradas, con imposición y un apuro al menos llamativo, observamos que se deteriora la posibilidad de alcanzar acuerdos. Para nosotros es prioritario garantizar los servicios de energía y obras hídricas para la provincia. Es el gobierno quien debe también tener esta prioridad y alcanzar acuerdos donde respeten esta seria advertencia de la peligrosidad de un endeudamiento en dólares que puede tener consecuencias tremendas para el Chaco», manifestó Honcheruk.

Crédito en dólares y sin informe técnico

«Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no explicó cuáles y hacia dónde se destinarán los fondos que solicita. No presentaron un informe técnico serio y en las reuniones realizadas no fue posible conocer la orientación y destino que se pretenden dar a un crédito de 150 millones de dólares», expresó el legislador.

«Tampoco- expuso- justificaron razonablemente la toma de un multimillonario crédito en dólares, con una tasa que puede alcanzar al 18% en este contexto de la Argentina, con un alto riesgo país y un rumbo económico equivocado que adopta el presidente Milei».

