Destacan el operativo «willeros» y reconocen que gracias a los operativos se redujo la actividad de los mismos

El subsecretario de Seguridad Vial de la Municipalidad, Sergio Saucedo, destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la División de Investigaciones de la Policía para identificar a motociclistas que infringen las normas de tránsito, especialmente los fines de semana.

El material fílmico proporcionado por la Subsecretaría de Monitoreo y Modernización fue clave para la identificación de estos conductores. Según Saucedo, tras una serie de allanamientos ordenados por la jueza de Faltas, Celia Altamiranda, se ha notado una disminución en el tránsito de motociclistas que realizan maniobras peligrosas en la vía pública. «Este fin de semana casi no se observó el mismo movimiento de motociclistas, y los vecinos han mostrado su apoyo a estas acciones», afirmó.

No obstante, Saucedo aclaró que, si bien la actividad ha disminuido, aún no ha sido erradicada por completo. «Existen varios grupos de motociclistas que realizan este tipo de maniobras, conocidos como «wileros», cuyo accionar puede generar consecuencias graves tanto para ellos como para terceros», explicó.

El funcionario aseguró que se están tomando las medidas necesarias para continuar con los operativos y reforzar los sistemas de investigación. «No vamos a desistir; por el contrario, vamos a intensificar los controles y contar con personal idóneo para llevar a cabo las diligencias correspondientes», subrayó.

Por último, mencionó que, con la llegada del verano, los operativos se enfocarán en horarios nocturnos, especialmente para controlar los comercios que venden alcohol, verificando que cumplan con las habilitaciones y los horarios establecidos por la ley.

