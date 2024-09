Ya rige la ley que regula la adopción de los perros retirados de la policía: cuáles son los requisitos

Los perros que forman patrimonio de la Policía de la provincia en condiciones de ser retirados de sus tareas de servicio policial, ya pueden ser acogidos por nuevas familias: la ley que regula el proceso de adopción de los canes, que fue sancionada el pasado 31 de julio, fue promulgada hoy por el gobierno.

Anteriormente, al jubilarse los perros eran adoptados por sus mismos guías de la policía, quienes son los responsables de los animales en la institución, pero muchas veces no podían hacerlo, y por esa razón se presentó este proyecto. Sin embargo, los guías seguirán en contacto con las personas seleccionadas para acompañar el proceso de adaptación de los canes Además, la nueva regulación establece una serie de requisitos para garantizar una buena calidad de vida en los últimos años de los animales que sirvieron a la provincia. Algunos de los principales son:

Que el domicilio del adoptante tenga un perímetro cerrado y seguro, que no dé lugar a posibles escapes

Tener un espacio de mínimo 4 metros cuadrados de solo tierra o pasto donde el perro pueda recrearse y descansar

Que el perro cuente con un espacio sólo para él donde se sienta cómodo y seguro

Estar en condiciones de costear un alimento balanceado de buena calidad, y con más del 14% de proteína de origen animal o proveer una alimentación que contenga 70% de proteínas y grasas, y 30% de carbohidratos y minerales, con las cantidades relativas al peso y talla del animal.

Pasear al perro al menos 1 hora por día, alternando horarios y lugares, para estimularlo física y psicológicamente; y al menos una hora y media en caso de vivir en departamento

Garantizar la exposición a la luz solar y en caso de inclemencias climáticas, temperaturas muy bajas o altas, un lugar seguro y protegido

Brindar atención veterinaria cada vez que lo necesite y un plan sanitario completo

No tener atado al perro bajo niguna circunstancia: esto será entendido como maltrato

Asistir a una capacitación sobre lenguaje y comportamiento canino

En cuanto al proceso de adopción se establece que la autoridad de aplicación confeccionará un cuestionario de pre-adopción que el postulante deberá rellenar personalmente y remitirlo a un correo electrónico creado a tal efecto. Una vez analizado el cuestionario, se procederá junto con los guías de los canes, a valorar si el perfil del postulante es adecuado para alguno de los perros en estado de adopción.

Si ocurriera que, analizado el cuestionario, surgiera que el perfil del postulante es favorable pero no para los perros en adopción en ese momento se lo mantendrá a la espera de otro ejemplar más adecuado. Cualquiera de estos aspectos le será comunicado al postulante.

