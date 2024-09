Nueva reunión del Consejo Superior de la UNCAUS en defensa de la universidad pública

El Consejo Superior de Universidad Nacional del Chaco Austral, integrado por el rector Germán Oestamnn, vicerrector Manuel García Solá, secretarios, directores de departamentos, responsables de áreas, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, realizaron una sesión en simultáneo con Universidades públicas del país, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para expresarse, una vez más, a favor de la educación pública. En este marco, el rector Germán Oestmann, quien presidió el encuentro, expresó «estamos aquí reunidos para tratar la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario y universidad-publica 2/4 su veto». Además, expresó que «lo bueno de todo esto es que se está aplicando la constitución y nadie está hablando de abuso de autoridad. El presidente tiene la posibilidad de poder vetar y nosotros como universidad de explicar a la comunidad como es el sistema universitario para que esto no suceda», detalló.

Asimismo, pronunció que «la educación pública no se debe tocar, tenemos grandes conquistas en nuestra historia. Como sistema educativo nacional tenemos la posibilidad de defendernos y explicar por qué no queremos este veto. No está a la altura del sistema educativo, porque el presupuesto es bajo para mantener el sistema y las universidades públicas de argentina no tenemos la responsabilidad de hacer recursos, sino de hacer educación».

«La educación pública no se debe tocar. En estas sesiones no tenemos que estar tocando estos temas, sino dialogando de becas, planes de estudios, investigación, de cómo hacer que nuestros estudiantes continúen estudiando y no dejen, etc.», expresó Oestmann.

«La universidad no solo hace educación adentro de sus puertas, sino que se brinda a su comunidad en todo momento y más en casos donde la humanidad necesita, como por ejemplo en pandemia con internaciones en la Unidad Médica Educativa de UNCAUS y vacunaciones por los barrios», detalló.

Luego, Germán Oestmann leyó a los presentes el comunicado emitido por el CIN, disponible en el siguiente enlace: https://www.cin.edu.ar/para-seguir-siendo-una-nacion-si-al-financiamientouniversitario/

