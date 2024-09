Educación denunció un hackeo y no podrá participar de la Maratón Nacional de Lectura

El Ministerio de Educación, a través del Plan Provincial de Lectura, por medio de un comunicado de prensa lamentó informar que se ha decidido no participar de la Maratón Nacional de Lectura 2024 a realizarse el 27 de septiembre en todas las escuelas. Esto es como consecuencia de que fue víctima de un ataque digital artero y anónimo que perjudicó la representación de Chaco en este evento a nivel país, al igual que las provincias de Corrientes y Santa Fe, ya que hackearon los correos electrónicos desde donde se debían enviar los textos elaborados por las instituciones educativas y se viralizaron textos obscenos y malintencionados que NO corresponden a la propuesta para la maratón y que no representan la esencia de la alfabetización.

“No vamos a permitir que se le atribuya responsabilidad alguna al ministerio y sus dependencias que desde el primer día de su gestión han velado por una educación de calidad que llegue al 100 por ciento de los estudiantes chaqueños; y sin dudas refiere a comportamientos que no simbolizan las metas educativas que perseguimos y carece de todo tipo de valores que se anhelan para los docentes y alumnos de la provincia”, expresa el coordinador del Plan Provincial de Lectura, Cristian Terzich.

En este mismo comunicado, agradeció “profundamente el interés puesto en la propuesta por las instituciones educativas participantes” y los instó “a seguir adelante trabajando juntos para promover cotidianamente prácticas que sí potencian las capacidades y los valores de nuestros estudiantes”.

Comentarios