Córdoba: detuvieron a un borracho por intentar iniciar un incendio en Calamuchita

El hecho sucedió en la localidad de Villa Yacanto, Ruta de las Banderas. Los vecinos alertaron a la Policía, que acudió inmediatamente al lugar junto a los bomberos

y controlaron el foco de incendio que inició el sospechoso.



El hombre fue detuvieron y comenzó una investigación para constatar las circunstancias del incidente. Los vecinos quisieron agredir al hombre cuando estaba siendo trasladado. Las autoridades pidieron a la población no tomar justicia por mano propia.

En tanto, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular prohibieron el ingreso a los cerros Champaquí, Uritorco y Los Gigantes con el objetivo de resguardar la vida de los vecinos. La medida busca garantizar la seguridad de las personas y las comunidades en la provincia de Córdoba. Quedan excluidos aquellos ciudadanos que acrediten domicilio en el área.

La ley provincial establece que los tres cerros son zonas de riesgo y se encuentran dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Un incendio puede afectar la integridad física de los individuos que viven en el área.

Los detenidos

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó esta mañana que hay 11 detenidos por los incendios forestales que afectan a la provincia.

“Acá hay que dejar absolutamente claro algo: los fuegos, en el 99% de los casos, se inician por mano de hombre”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Sobre si los 11 imputados actuaron de forma aislada o mantienen un vínculo, aseguró que “a priori” no habría una relación entre ellos. “En principio diría que no. Probablemente no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura”, aseguró.

El funcionario aseguró que no cree que haya militantes políticos detrás de los focos pero será la Justicia la que determine los verdaderos motivos. “Yo no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda. Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata”.