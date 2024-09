Cerraron la investigación de los operativos allanamientos a presuntos willeros

Con la colaboración de la división Investigaciones de Sáenz Peña, a cargo del comisario Darío Romero, se realizaron en la jornada de este miércoles cinco allanamientos y se localizaron tres motos y a las demás personas implicadas, pero al momento del operativo, no se encontraban en sus domicilios.

«Creo que estos serían los últimos allanamientos del mismo hecho que venimos investigando y que habíamos hecho

anteriormente otros allanamientos», comenzó explicando la Jueza de Faltas de la provincia, Celia Altamiranda.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Piñeyro; Antonio Zafra; Aipo 160; San Martín y San Cayetano. Acompañaron a la Jueza de Faltas, los funcionarios municipales Diego Landriscina, Albero Andino y Sergio Saucedo.

Con este último allanamiento, dijo la Jueza de Faltas que «ya estaría en condiciones de producir las últimas pruebas, algunas periciales, exhibirles a las partes del material fílmico que existe y después dictar sentencia».

Recordó la jueza Altamiranda que «estos allanamientos corresponden a un mismo hecho, ocurrido el 25 de agosto y de ese accionar se tenía el material fílmico, que por cuestiones operativas lo tuvimos que ir haciendo de a poco y mirando muy bien para no equivocarnos, es decir, de no allanar un domicilio que no corresponda, no secuestrar un vehículo que no sea alguno de los que participó en esa fecha».

Tras estos operativos, dijo la Jueza que la gente de a poco fue compareciendo, «la gran mayoría fue con abogados y algunos querían recuperar los vehículos, pero entendieron que hasta que no dicte sentencia no voy a decidir si se restituye o no el rodado».

Por otro lado, la Dra Celia Altamiranda mencionó que en cada operativo que realizaron algún menor estaba involucrado, «cada vez que hicimos algunos de los allanamientos nos encontramos con uno o dos menores, lo que demora un par de días más la cuestión, pero quiero hacer todo bien, completo, para no tener dudas al momento de tener que resolver».

Al referirse a la imputación de estas personas que fueron identificadas dijo que algunos tienen sólo conducción peligrosa, hay otros que evaden órdenes de tránsito, otros que cruzan semáforo en rojo, «vamos mirando según el material que tenemos y decidimos la imputación, pero en línea general no deja de ser una conducción peligrosa para todos, lo que pasa que si es mayor de edad recae en cabeza de esa persona misma, y si es menor en sus padres o tutores».

Por último, dijo la jueza provincial que en el marco de esta investigación decidió no ordenar la detención, «no tiene sentido, el arresto contravencional en realidad tiene que ser más de tipo preventivo para hacer cesar la comisión de la falta, pero acá se está investigando una falta que se cometió en agosto, por lo que no tendría sentido que los detenga hoy a esas personas», dijo.

Agregó en este punto que «el arresto en realidad, si bien existe en el Código de Falta, ya que la tendencia es que sea como la última opción que tome el juez y que siempre se busque ir por otros métodos de resolver como una tarea comunitaria, una multa, hay muchas opciones que van a ser evaluadas al momento que yo tenga que resolver, pero en este momento ordenar la detención no tenía sentido, pero sí ordené la competencia para que estén a derecho», concluyó.

Comentarios