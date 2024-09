Rafael Acuña: “Se deben regular las conductas, hay más muertes en siniestros viales que en casos delictivos”

El subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Rafael Acuña hizo saber en CIUDAD TV las políticas que llevan adelante desde la cartera a su cargo. Habló de “mejorar la conducta de la ciudadanía”, de “permitir un orden en la sociedad”, “generar conciencia” y “educar desde el jardín de infantes”. Dijo que hay que dar “un cambio cultural” y que la mayoría de los incidentes viales son evitables.

“Debemos educar desde los primeros niveles y trabajar también en mejorar la conducta de la ciudadanía. No podemos dejar de lado lo que nos proponemos, que es un cambio estructural. Tenemos el mayor índice de siniestralidad”, afirmó el Subsecretario de Seguridad Vial Rafael Acuña.

“La concientización es lo más importante. Hay conductas que regular, a través del Estado, para permitir un orden en la sociedad. Y no se pueden ignorar conductas que ponen en riesgo la vida de las personas. Tenemos que avanzar en este cambio. Por primera vez tenemos un plan, en coordinación con otras áreas y con Educación, que asiste a todos los niveles educativos”, observa el funcionario provincial.

Entendiendo que “generamos una conciencia, porque la normativa se conoce, pero por ahí se lo ve al problema como un tema lejano. Muchos discapacitados que tenemos hoy en la provincia son como consecuencia de incidentes viales. Y es costoso también para el Estado asistir, derivar un patrullero durante bastante tiempo, la ambulancia, las urgencias, los insumos de los hospitales. Es algo que hay que tomar con la importancia del caso”.

Lamentando que “haya más muertes en siniestros viales que en cuestiones de delitos”, toda una realidad, y menciona los controles de motovehìculos y el uso del casco en Formosa, que considera “no se va a sostener en el tiempo, porque no se hizo un abordaje territorial. Usan casco pero cruzan semáforos en rojo o suben por las veredas. Esto tiene que ver con tomar conciencia de reducir las posibilidades de consecuencias físicas importantes en un siniestro. Y no sólo por el poder coercitivo”.

Estima Acuña que “las cosas no son malas en sí, sino el uso que se les da. Junto con los municipios estamos abordando de manera determinante la situación. Contrarrestamos a través de la educación y formación, y trabajamos con las estaciones para que no vendan combustible a quienes no tengan casco”.

Menciona su experiencia en Sáenz Peña, donde “trabajamos con la justicia. Y la Jueza de Faltas realiza allanamientos y secuestra motovehiculos, porque la condena social se muestra al ir hasta el domicilio a secuestrar las motos. Creemos que en la constancia vamos a lograr el resultado que queremos”.

“Hay un programa con jornadas en establecimientos educativos de todas las localidades. Debería estar en la curricula educativa. Entonces, formamos formadores, que van replicando el esfuerzo en todas las localidades. También lo hacemos con los inspectores de tránsito de cada lugar, donde los formamos en su rol”, acota.

“Hay cuestiones totalmente evitables. Queremos ese cambio cultural. Existen factores que inciden, como la falta de infraestructura, o sendas para motovehìculos. Pero si respetamos por lo menos la velocidad, y usando casco, reduciríamos de manera exponencial los siniestros”.

Habla de los controles implementados en Resistencia por cruces en rojo y evadir la senda peatona, y afirma que “hay que regular conductas para proteger la vida. Hay situaciones similares de la seguridad pública entre Resistencia y Sáenz Peña, como la cantidad de población y motovehìculos. Los objetivos que se propusieron han sido diferentes. Acá en Resistencia no se tuvo durante mucho tiempo la seguridad en cuenta y hubo que avanzar desde cero con políticas contundentes”.

Más adelante, menciona la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, y que también existe la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de las exigencias de “alcohol cero” para conductir, y que “los que manejan alcoholizados tienen que tener una consecuencia mayor a la actual”.

“Hoy hubo una convención regional, que tiene que ver con cuestiones empresariales. Van a generar capacitación. Tienen un valor en cuanto a la responsabilidad empresarial para la seguridad vial. Gracias a eso y a sus aportes se podrán conseguir insumos para la Policía Caminera, también para la escuela de formación, y eso es muy importante”.

En lo que hace a los objetivos de su gestión, afirma que es “hacernos cargo de una situación. En el 2022 éramos la provincia con mayor número de siniestros viales del país. Por eso hablamos de reforzar la Caminera, darle equipamiento, generar un cambio con la fiscalización, reforzar la educación vial, formar recursos y ampliar los mismos. Es de una complejidad tremenda la seguridad vial”.

Hace una observación de la situación de Resistencia, donde la actual gestión la recibió “sin estacionamiento medido, sin elementos para el personal, pocos semáforos funcionando y otras cuestiones. Y lo viene haciendo muy bien y de manera sostenida. Esto lo vamos a ir resolviendo entre la Provincia y los municipios”, concluye Acuña.

Comentarios