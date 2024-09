Mujer de 67 años vive de vender chismes a sus vecinos: ya compró dos casas

A través de redes sociales se difundió una interesante historia que ha captado la atención de los internautas, debido a que la protagonista es una mujer de 67 años, que se dedica a la ardua labor de recolectar chismes en Armenia, donde vive y está muy atenta de todo lo que ocurre para dar la información completa a aquellos que le dan su dinero.

El video ha sido difundido por medio de diferentes cuentas, pero la primera en subirlo fue una creadora de contenido llamada Lady Daniella, que se encarga de dar a conocer diferentes historias de vida de distintos personajes a través de su cuenta de TikTok, en la que contó que a la ciudadana le va muy bien con su “emprendimiento”.

La mujer se identificó como Miryam, de 67 años, que sorprendió con su historia: “Me dedico a vender chismes y a punta de chismes es que me he comprado dos casas. Me gusta mucho el chisme, yo soy chismosa y eso lo convertí en negocio y empecé a cobrar”, declaró en medio de su entrevista con la joven tiktoker.

Del mismo modo, la mujer aseguró que cobra entre $5.000 y $10.000 por los “chismes suaves”. Aunque las tarifas pueden subir, dependiendo de la información que tiene. Y es que la ciudadana es muy organizada con su información, debido a que porta una libreta para anotar todos los detalles y que no se le pase ni uno.

Además de las anotaciones, la mujer cuenta con un tablero con fotografías en su casa que, supuestamente, pertenecen a todos los vecinos y que los relaciona según su cercanía: “Daniella vea, este es el croquis donde yo tengo las evidencias de las infidelidades y de los chismes que me encantan, estas son mis vecinos, por ejemplo, esta es la santurrona del barrio y tiene amores con este señor que es el esposo de esta señora y los hijos”.

Incluso, aprovechó su espacio con la creadora de contenido para revelar que siempre está alerta a su entorno: “Yo como soy tan chismosa, yo puedo estar hablando aquí con usted mientras le estoy escuchando, pero mis orejitas están bien paradas para escuchar lo que dicen aquí, lo que dicen allí, lo que pasa y a todo le voy tomando noticia para poder sacar buenos chismes”, declaró.

