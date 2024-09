Asaltaron y golpearon ferozmente a un jubilado para robarle

El hecho se produjo cuando el jubilado salía de una carnicería ubicada sobre prolongación de calle 12 en el barrio Mitre de Sáenz Peña. Fe ahí cuando lo «sorprendieron al menos tres delincuentes que a cara descubierta lo tomaron desde la espalda y mediante golpes lo arrojaron al piso y lo despojaron de casi un millón de pesos», según comentó «Pily» el jubilado, quien es un reconocido vecino de la ciudad termal.

Delante de varios testigos

El damnificado dijo que «el asalto sucedió cuando salía de una carnicería alrededor de las 19.45 ubicada en inmediaciones al escuadrón de Gendarmería Nacional en el barrio Mitre. Allí, uno de los delincuentes lo sorprendió por la espalda y tras trabarle los brazos, los otros dos comenzaron a propinarle incontables golpes que le ocasionaron cortes en la cara, mientras le tironeaban la bolsa donde tenía el dinero.

El damnificado contó que toda esta situación pasó frente a la mirada de numerosos testigos ocasionales que estaban tanto en el interior de la carnicería, como pasando por la vereda del comercio», señaló el jubilado.

En este sentido, el jubilado lamentó que «en principio nadie haya acudido en su ayuda cuando lo estaban asaltando en pleno horario comercial y con mucha gente pasando por esa vereda, y la que estaba en el interior de local».

Como si no fuera poco lo que le sucedió a Pily, el jubilado sufrió otro tipo de agresión a la hora de hacer la denuncia. «Con todas las heridas en mi rostro ensangrentado y la ropa toda sucia, los policías presentes al parecer no me creían lo del asalto, lo que hizo que se tardaran demasiado para comenzar la búsqueda de los delincuentes que me atacaron y robaron», lamentó el jubilado.

Personal de Investigaciones se encuentra abocado en las tareas de investigación para dar con los tres delincuentes, mediante rastreo e identificación a través de las cámaras de seguridad de la zona.